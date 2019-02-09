للسيدات: إحذرن ضغوط العمل فهي تعرّضك للسمنة



صورة توضيحية

في دراسة حديثة أُجريت في جامعة غوتنبرج، وجد العلماء أن ضغوط العمل تعرض النساء للإصابة بالسمنة، حيث تجعلهم يكتسبون المزيد من الوزن، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الرجال!

الدراسة شملت أكثر من 3872 سيدة سويدية، جميعهن يعانين من ضغوط العمل، أو لا يشعرن بالسيطرة على وظائفهن، وكشفت النتائج عن زيادة استجابة أجساد هؤلاء النساء لاكتساب الوزن الزائد، مقارنة بالسيدات اللواتي لا يعانين من نفس الضغوط، وأيضاً الرجال حتى الذين يتعرضون لضغوط في العمل.

وفسر الباحثون النتائج بأن ضغوط العمل على المرأة يصيبها بالإحباط، ما يؤثر على حماستها في اتباع نظام غذائي صحي، كما أن الشعور بالإجهاد يحفز إفراز هرمون الكورتيزول، الأمر الذي يساعد على تراكم الدهون في الجسم، خاصة في منطقة الخصر.

أما عن عدم تأثر الرجال بنفس السبب، فقد أعزى العلماء الأمر إلى أن النساء أكثر تأثراً من الرجال، كما أن المرأة تضاف لها أعباء المنزل أيضاً.

إقرا ايضا في هذا السياق: