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السبت ٢٠ / أبريل / ٢٠١٩
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تقارير: واشنطن تبدأ تسجيل أبناء الجولان السوري المحتل كمواطنين إسرائيليي الأصل
تقارير: واشنطن تبدأ تسجيل أبناء الجولان السوري المحتل كمواطنين إسرائيليي الأصل أدخلت وزارة الخارجية الأمريكية تعديلات على سياستها تقضي بتسجيل أبناء الجولان المقيمين في أمريكا كإسرائيليي الأصل اكمل القراءة...
توثيق: إصابة شاب (22 عامًا) في كفرمصر جرّاء تعرّضه لإطلاق رصاص خلال شجارفيديو
توثيق: إصابة شاب (22 عامًا) في كفرمصر جرّاء تعرّضه لإطلاق رصاص خلال شجار أوضح الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه تمّ استلام بلاغ في مركز المؤسسة بمنطقة الجلبوع حول مصاب في بلدة كفرمصر اكمل القراءة...
اخبار محلية فيديو الناصرة: احياء الجمعة العظيمة بأجواء ايمانية خاصّة
الناصرة: احياء الجمعة العظيمة بأجواء ايمانية خاصّة
عربية وعالمية فيديو جنوب أفريقيا: قتلى بانهيار جدار كنيسة
جنوب أفريقيا: قتلى بانهيار جدار كنيسة
اخبار محلية مصممّة الأزياء هبة يونس إلى العالميّة
مصممّة الأزياء هبة يونس إلى العالميّة
عربية وعالمية الدول العربية: يجب مواجهة ما يحاك ضد فلسطين
الدول العربية: يجب مواجهة ما يحاك ضد فلسطين
اخبار محلية شفاعمرو: بيت الطائفة الدرزية يوزع منحًا دراسية
شفاعمرو: بيت الطائفة الدرزية يوزع منحًا دراسية
اخبار محلية عالم الآثار ابو ريا: إعادة ترميم نوتردام صعب جدا
عالم الآثار ابو ريا: إعادة ترميم نوتردام صعب جدا
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جبارين: المسؤولية الوطنية تتطلب التنسيق بيننا جبارين: المسؤولية الوطنية والمصلحة الجماعية تتطلب منا في قيادة الاحزاب الاربعة في الكنيست ان نعمل بتنسيق بيننا
الفنان القدير يوسف مطر| بقلم: عمري حسنين قامة شاهقة من قاماتنا الإبداعية، ومكانة فنية راسخة في الوعي والذاكرة، أسمه علامة فارقة في الساحة الفنية المحلي
كيوان كيوان: موسم معين دالية الكرمل سيء يأمل كيوان كيوان، حارس مرمى فريق الدرجة الثانية هبوعيل معين دالية الكرمل، أن ينجح فريقه في احراز الفوز
أردوغان يهنئ اليهود بعيد الفصح حرص الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على تهنئة اليهود في تركيا وفي سائر دول العالم بعيد
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قطاع غزة: 33 إصابة في مسيرات العودة قطاع غزة: 33 إصابة في مسيرات العودة اصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، خلال قمع الجيش الاسرائيلي لمسيرات العودة وكسر الحصار
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