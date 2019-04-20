السبت ٢٠ / أبريل / ٢٠١٩شريط الأخبار
- 22:46 19/04 الدول العربية: يجب مواجهة ما يحاك ضد فلسطين
- 22:08 19/04 إصابة شاب بجراح متوسطة في كفرمصر
- 21:38 19/04 الناصرة: احياء الجمعة العظيمة بأجواء ايمانية خاصّة
- 20:25 19/04 جبارين: المسؤولية الوطنية تتطلب أن نعمل بتنسيق بيننا
- 20:11 19/04 أردوغان يهنئ اليهود بعيد الفصح
- 19:58 19/04 ماني يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا
- 19:37 19/04 كفركنا: اصابة شاب بجراح متوسطة بحادث طرق
- 19:36 19/04 قطاع غزة: 33 إصابة في مسيرات العودة
- 17:55 19/04 طمرة: إصابة شاب بجراح إثر تعرّضه لحادث طرق
- 17:41 19/04 دير حنا: وقفة احتجاجية حاشدة ضد حوادث العنف
- 17:05 19/04 وفاة أحمد أبو حمدة من جت المثلث خلال سفره للعمرة
- 17:05 19/04 رهط: إصابة طفلة بجراح خطرة بعد تعرضها للدهس
- 17:05 19/04 الجيش الاسرائيلي يقصف عدة اهداف في غزة
- 17:04 19/04 جمعية الثقافة العربية تستضيف الفنانة سامية حلبي
تقارير: واشنطن تبدأ تسجيل أبناء الجولان السوري المحتل كمواطنين إسرائيليي الأصل أدخلت وزارة الخارجية الأمريكية تعديلات على سياستها تقضي بتسجيل أبناء الجولان المقيمين في أمريكا كإسرائيليي الأصل اكمل القراءة...
توثيق: إصابة شاب (22 عامًا) في كفرمصر جرّاء تعرّضه لإطلاق رصاص خلال شجار أوضح الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه تمّ استلام بلاغ في مركز المؤسسة بمنطقة الجلبوع حول مصاب في بلدة كفرمصر اكمل القراءة...