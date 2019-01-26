هل تشعرون بالجوع ليلا؟ إليكم الحل

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لتقليل الشعور بالجوع الليلي، إليكم بعض الطرق التي يجب إتباعها، وتتمثل في:

توفر الأطعمة الصحية

والتي تتسم بالسعرات الحرارية القليلة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة على المعدة ليلاً ومشبعة، وأبرزها:

- الفواكه: وخاصةً التي تحتوي على الألياف التي تساعد في سد الشهية، مثل التفاح، الموز، والبرتقال.

- الزبادي: من الأكلات الخفيفة التي يمكن تناولها ليلاً كما أنه يساعد في عملية الهضم بصورة أفضل، ويمكن إضافة ملعقة من العسل الأبيض إليه أو قطع من الفواكه لمزيد من الفائدة والمذاق الشهي.

- السلطة: ويفضل توفر طبق من السلطة الملونة في الثلاجة حتى إذا شعرنا بالجوع ليلاً نقوم بتناولها، لما لها من قيمة غذائية كبيرة كما أنها لا تحتوي سعرات حرارية كثيرة.

تناول الوجبات الثلاثة

فلا يجب التخلي عن أي وجبة من الوجبات الثلاثة الأساسية، والتي تحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم، وبالتالي يقل الشعور بالجوع ليلاً.

شرب الماء

فعندما نشعر بالجوع ليلاً، يفضل شرب الماء أولاً، لأنه يمكن أن يكون السبب هو العطش وليس الجوع، وبعد شرب الماء قد يتلاشى الشعور بالجوع.

النوم المنتظم

من الأمور التي تؤدي إلى الشعور بالجوع هو إضطرابات النوم والأرق، ولكن إذا إعتدنا على النوم جيداً وأخذ القسط الكاف من الراحة، فلن نضطر للإستيقاظ مساء وتناول الطعام. كما ينصح بتجنب شرب المنبهات ليلاً لأنها تؤدي إلى الأرق وعدم القدرة على النوم جيداً في فترة الليل.

ممارسة الأنشطة

والتي تجعل الفرد منشغلاً ولا يفكر في تناول الطعام، حيث أن وقت الفراغ الطويل دون الإستفادة به يؤدي إلى التوهم بالشعور بالجوع، أما إذا كان لدينا ما يشغلنا في فترة الليل فلن نلجأ إلى تناول الطعام. ومن الأنشطة المفضلة ليلاً قراءة كتاب مفيد أو ممارسة بعض الرياضة أو الإستماع إلى الموسيقى المفضلة.

وإذا إستمر الشعور بالجوع الليلي مع تطبيق هذه الطرق، فيمكن اللجوء إلى أخصائي التغذية الذي سيساعدك في التغلب على الأمر بعد معرفة الأسباب التي تجعلك تشعر بالجوع في الليل.

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