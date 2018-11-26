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تمديد اعتقال 32 مشتبهًا بالتجند بقوات فلسطينية
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القدس والقضاء

تمديد اعتقال 32 مقدسيا يحملون الهوية الزرقاء بشبهة التجند في قوات الأمن الفلسطينية

تمّ تمديد اعتقال 32 مشتبها من سكان شرقي القدس الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء حيث عملوا كنشطاء في الأجهزة الأمنية الفلسطينية

شرطة إسرائيل تلقي القبض على 32 مشتبهاً بهم من شرقي القدس بشبهة التجنيد والخدمة في القوات المسلحة الفلسطينية

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة، جاء فيه أنّه: "تمّ تمديد اعتقال 32 مشتبها من سكان شرقي القدس الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء حيث عملوا كنشطاء في الأجهزة الأمنية الفلسطينية. محكمة الصلح في القدس قامت بتمديد اعتقالهم 4 أيام، حتى تاريخ 29.11.2018"، وفقا للبيان.

وورد في بيان سابق على لسان الشرطة أنّه: "شرطة إسرائيل تلقي القبض على 32 مشتبهاً بهم من شرقي القدس بشبهة التجنيد والخدمة في القوات المسلحة الفلسطينية. مع نهاية تحقيق سري الذي أجرته وحدة التحقيق المركزية للواء القدس، تمّ إلقاء القبض على 32 مشتبهًا من سكان شرقي القدس الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء حيث عملوا كنشطاء في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبعضهم يحصل على خصائص من دولة إسرائيل، كل ذلك بشكل منافٍ للبند 7 لقانون التطبيق، الذي يحظر التجنيد لصفوف القوات المسلحة التابعة للسلطة الفلسطينية. بعض الأنشطة المنسوبة وفق الشبهات للمشتبهين الذين يعيشون بين سكان شرقي القدس، تضر بشكل مباشر بالمواطنين العرب الإسرائيليين وأمنهم الشخصي"، بحسب بيان الشرطة.

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