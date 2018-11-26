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اعتقال 32 مقدسيا بشبهة التجند في القوات الفلسطينية
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القدس والقضاء

اعتقال 32 مقدسيا يحملون الهوية الزرقاء بشبهة التجند في القوات المسلحة الفلسطينية

شرطة إسرائيل تلقي القبض على 32 مشتبهاً بهم من شرقي القدس بشبهة التجنيد والخدمة في القوات المسلحة الفلسطينية


تصوير الشرطة

وصل بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي جاء فيه ما يلي: "شرطة إسرائيل تلقي القبض على 32 مشتبهاً بهم من شرقي القدس بشبهة التجنيد والخدمة في القوات المسلحة الفلسطينية".

وأضاف البيان: "مع نهاية تحقيق سري الذي أجرته وحدة التحقيق المركزية للواء القدس، تمّ إلقاء القبض على 32 مشتبهًا من سكان شرقي القدس الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء حيث عملوا كنشطاء في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبعضهم يحصل على خصائص من دولة إسرائيل، كل ذلك بشكل منافٍ للبند 7 لقانون التطبيق، الذي يحظر التجنيد لصفوف القوات المسلحة التابعة للسلطة الفلسطينية. بعض الأنشطة المنسوبة وفق الشبهات للمشتبهين الذين يعيشون بين سكان شرقي القدس، تضر بشكل مباشر بالمواطنين العرب الإسرائيليين وأمنهم الشخصي".

وتابع البيان: "هذا وأحيل جميع المشتبهين الموقوفين إلى الوحدة المركزية للتحقيق في لواء اورشليم القدس، وخلال النهار ، سوف تتم إحالتهم الى محكمة الصلح للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم. خلال التفتيش في منازل المشتبهين، تم ضبط مبلغ نقدي بما في ذلك عمل أجنبية، بقيمة عشرات آلاف الشواقل، وبطاقات عضوية في الشرطة الفلسطينية، وبزات موحدة بأنواع مختلفة، وذخيرة، ومعدات عسكرية مختلفة، وصور ومستندات أخرى".

واختتم البيان: "قيل في الشرطة: "أن الشرطة سوف تتعامل بشكل حازم دون هوادة ضد السكان والمواطنين الإسرائيليين الذين يعملون باسم السلطة الفلسطينية ومنظمات مختلفة أخرى مما يشكل إنتهاك للقانون بما في ذلك مس بسيادة دولة إسرائيل وأمنها" إلى هنا نصّ البيان.

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كلمات دلالية
فلسطين اعتقال مشتبهين قوات سلاح
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