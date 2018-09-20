نصائح لحماية طفلك من العدوى والأمراض

يجب تنظيف مقابض الأبواب والمقابض الأخرى بإنتظام بواسطة مواد التنظيف

إن أماكن تجمع ​الأطفال تعتبر من أكثر الأماكن التي تجتمع فيها الأمراض المعدية كنزلات البرد وأمراض ​الجهاز الهضمي​، وذلك لسهولة انتقال العدوى بين الأطفال. إنّ منع انتقال العدوى هو تقريبا مستحيل، ولكن من الممكن تقليل هذا الخطر إلى حد كبير عن طريق اتّباع هذه النصائح التي تهتم بالوقاية والنظافة.



صورة توضيحية

الوقاية هي الأهمّ في تجنّب الأمراض وانتقال العدوى، فعليكم:

- غسل اليدين بانتظام لتقليل أعداد ​الجراثيم​ على الجلد. ومن المهم ألا تقل مدة الغسل عن 20 ثانية، مع مراعاة التنظيف جيدا بين الأصابع.

- تغيير أغطية السرير والمناشف الخاصة بالمرضى بشكل متكرر، وبألا تقل درجة حرارة الغسل عن 60 درجة مئوية، كما أن المنظفات الشديدة المحتوية على مواد مبيّضة تزيد من الحماية.

- يجب تنظيف مقابض الأبواب والمقابض الأخرى بإنتظام بواسطة مواد التنظيف. ويُفضل أيضا أن يستخدم الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، مرحاضاً منفصلاً، إذا كان ذلك ممكناً.

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