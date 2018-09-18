رجيم البيض..خطوات تطبيقه وابرز فوائده!

ريجيم البيض ملائم لمعظم الاشخاص

انتشر في الاونة الاخيرة رجيم البيض المسلوق لأنه واحد من العناصر الغذائية الاكثر حباً لمعظم الناس فهو يحتوي على البروتينات والمعادن ويؤمن نسبة عالية جداً ومهمة ايضاً من الفيتامينات "د" والاوميغا 3 بالاضافة الى ذلك يمكن استخدامه لفقدان الوزن الزائد.



صورة توضيحية

رجيم البيض المسلوق

ينصح بتناول البيض مسلوقاً نظراً لفوائده الصحية وسعراته الحرارية القليلة، وهذه الاخرى تزيد عند قلي البيض بالزيت اًو الزبدة وعلى درجة حرارة عالية مما يساهم في حرق الزيت وزيادة خطورته على الصحة أما صفار البيض فغني بالفيتامينات "اً" التي تقوي البصر و فيتامين "س" و"الكاروتينويد"، فضلاً عن المواد المضادة للأكسدة. من الممكن تناوله ثلاث مرات اسبوعياً غير أنه يحتوي على 55 سعرة حرارية وغني ايضاً "بالكولستيرول" والدهون بنسبة 4.5 غرامات بينما البياض يحتوي على 17 سعرة حرارية وهو غني بدرجة عالية بالبروتينات.

ان رجيم البيض المسلوق يركز على اقصى قدر من البروتين في النظام الغذائي، عن طريق تناول من 3 الى 4 مرات أسبوعياً كما ذكرنا سابقاً مع عصير الغريب فروت على وجبة الافطار زائد القليل من الخضار، اما فيما يختص بوجبة الغذاء بالإمكان تناول البيض مع الدجاج والخضراوات أو الاسماك والخضار المسلوقة أو الطازجة لأن الخضراوت وجبة منخفضة السعرات الحرارية مع ضرورة تجنب المعكرونة والبطاطا.

لاتباع رجيم ذو فعالية عالية ونتيجة مضمونة عليكم اتباع نظام يومي واساسي في رجيم البيض المسلوق تكون فيها:

وجبة الافطار: 2 بيضة مسلوقة مع عصير جريب فروت

وجبة الغذاء: 2 بيضة مسلوقة سلطة خضار مع الدجاج المشوي بدون جلد طبعاً

اما وجبة العشاء: في رجيم البيض المسلوق يحتوي العشاء على قرصين من عجة البيض مع الطماطم أو السبانخ.

كما يوفر البيض المسلوق نفس القيمة الغذائية التي توفرها الأسماك والدواجن واللحوم والمكسرات والفاصولياء الجافة بالإضافة الى غناه بعدة انواع من الفيتامينات وحمض الفوليك واحماض الاوميغا 3 الدهنية، كما قد ذكرنا سابقاً.

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