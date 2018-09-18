اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب شباب وصبايا الجسم الرشيق رجيم البيض..خطوات تطبيقه وابرز فوائده!

شباب وصبايا

رجيم البيض..خطوات تطبيقه وابرز فوائده!
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
27

حيفا
غائم جزئ
27

ام الفحم
غائم جزئ
27

القدس
غائم جزئ
28

تل ابيب
غائم جزئ
28

عكا
غائم جزئ
27

راس الناقورة
غائم جزئ
27

كفر قاسم
غائم جزئ
28

قطاع غزة
سماء صافية
30

ايلات
سماء صافية
29
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

رجيم البيض..خطوات تطبيقه وابرز فوائده!

انتشر في الآونة الاخيرة رجيم البيض المسلوق لأنه واحد من العناصر الغذائية الأكثر حباً لمعظم الناس

ريجيم البيض ملائم لمعظم الاشخاص 

انتشر في الاونة الاخيرة رجيم البيض المسلوق لأنه واحد من العناصر الغذائية الاكثر حباً لمعظم الناس فهو يحتوي على البروتينات والمعادن ويؤمن نسبة عالية جداً ومهمة ايضاً من الفيتامينات "د" والاوميغا 3 بالاضافة الى ذلك يمكن استخدامه لفقدان الوزن الزائد.


صورة توضيحية  

رجيم البيض المسلوق
ينصح بتناول البيض مسلوقاً نظراً لفوائده الصحية وسعراته الحرارية القليلة، وهذه الاخرى تزيد عند قلي البيض بالزيت اًو الزبدة وعلى درجة حرارة عالية مما يساهم في حرق الزيت وزيادة خطورته على الصحة أما صفار البيض فغني بالفيتامينات "اً" التي تقوي البصر و فيتامين "س" و"الكاروتينويد"، فضلاً عن المواد المضادة للأكسدة. من الممكن تناوله ثلاث مرات اسبوعياً غير أنه يحتوي على 55 سعرة حرارية وغني ايضاً "بالكولستيرول" والدهون بنسبة 4.5 غرامات بينما البياض يحتوي على 17 سعرة حرارية وهو غني بدرجة عالية بالبروتينات.

ان رجيم البيض المسلوق يركز على اقصى قدر من البروتين في النظام الغذائي، عن طريق تناول من 3 الى 4 مرات أسبوعياً كما ذكرنا سابقاً مع عصير الغريب فروت على وجبة الافطار زائد القليل من الخضار، اما فيما يختص بوجبة الغذاء بالإمكان تناول البيض مع الدجاج والخضراوات أو الاسماك والخضار المسلوقة أو الطازجة لأن الخضراوت وجبة منخفضة السعرات الحرارية مع ضرورة تجنب المعكرونة والبطاطا.

لاتباع رجيم ذو فعالية عالية ونتيجة مضمونة عليكم اتباع نظام يومي واساسي في رجيم البيض المسلوق تكون فيها:

وجبة الافطار: 2 بيضة مسلوقة مع عصير جريب فروت

وجبة الغذاء: 2 بيضة مسلوقة سلطة خضار مع الدجاج المشوي بدون جلد طبعاً

اما وجبة العشاء: في رجيم البيض المسلوق يحتوي العشاء على قرصين من عجة البيض مع الطماطم أو السبانخ.

كما يوفر البيض المسلوق نفس القيمة الغذائية التي توفرها الأسماك والدواجن واللحوم والمكسرات والفاصولياء الجافة بالإضافة الى غناه بعدة انواع من الفيتامينات وحمض الفوليك واحماض الاوميغا 3 الدهنية، كما قد ذكرنا سابقاً.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
ريجيم البيضالبيضاسرع ريجيم
بات يام: تنفيذ عملية سطو مسلح على محل مجوهرات
وصل إلى مركز الشرطة بلاغ حول تنفيذ عملية سطو مسلح على محل مجوهرات بشارع بلفور في بات يام

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د. منصور عباس
مهلًا أيُّها المشايخ/ بقلم: د. منصور عباس
أحمد حازم
فشل فكرة مرشح توافقي/ بقلم: أحمد حازم
نبيل عودة
تخبط في الجبهة/ بقلم: نبيل عودة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab