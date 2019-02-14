أم الفحم: المنتدى النسائي البلدي يشرع بدورات في القيادة النسائية



خلال واحد من لقاءات المنتدى النسائي البلدي في قسم الخدمات الاجتماعية

ضمن فعاليات وحدة النهوض بمكانة المرأة في بلدية أم الفحم تم البدء بدورات القيادة النسائية، التنمية البشرية وفن الخطابة، وذلك في المنتدى النسائي البلدي في قسم الخدمات الاجتماعية.

وتشارك في هذه الفعاليات 25 امرأة، وتهدف هذه الدورة لتنمية الشخصية لدى النساء وإكسابهن مضامين وآليات في فن الخطابة والوقوف امام الجمهور. ويتم تأهيلهن كنساء قياديات وفاعلات من أجل تنمية العمل الجماهيري التطوعي في ام الفحم، وكذلك كيفية مواجهة التحديات في العائلة والمجتمع وتذليل الصعوبات والنهوض بمكانة المرأة اجتماعياً وجماهيرياً. ويقدم الدورة الاستاذ غسان صالح المدرب في التنمية البشرية.

تجدر الاشارة انه تم البدء بدورة أخرى في المنتدى النسائي في ادارة ميزانية المنزل وتشارك فيها أكثر من 20 امرأة، وتقوم على تمرير هذه الدورة مدققة الحسابات السيدة بسمة مجادلة، كما وستقام نفس الدورات لمجموعات أخرى في المركز الجماهيري.

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