مشروع واسع لتطوير البنية التحتية والشوارع في كفرمندا

يقوم مجلس كفر مندا المحلي بالتعاون مع وزارة المواصلات بالعمل على مشروع واسع النطاق لتطوير البنية التحتية والشوارع في جميع أنحاء القرية.
وسيتم من خلال هذا المشروع تنفيذ تحسينات واسعة على شبكة الطرق، وإنشاء الأرصفة، مواقف المركبات، ممرات المشاة، محطات حافلات، كما يهدف المشروع الى تحسين مستوى السلامة في الشوارع المحاذية بعدد من المدارس والمؤسسات التعليمية التي تقع ضمن نطاق المشروع.
كما يهدف هذا المشروع إلى تنظيم حركة المواصلات العامة داخل القرية، حيث سيتم إنشاء نقاط إنطلاق ورجوع للحافلات، وإدخال خطي حافلات داخلي لربط كل أحياء القرية بالأطراف والمؤسسات المنشآت العامة.
رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم أكد إستمرار المجلس المحلي بالعمل على تطوير شبكة الطرق والشوارع في جميع أنحاء القرية، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز السلامة المرورية في القرية، كما يسهل على طلاب المدارس الوصول والعودة من وإلى المدارس، وتنقل المواطنين في القرية عبر المواصلات العامة.
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