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كل العرب حيفا والمنطقة اسواق العرب اقتصاد واستهلاك حيفا:مشاركة واسعة في اقرأ تنجح لبنك هبوعليم

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حيفا:مشاركة واسعة في اقرأ تنجح لبنك هبوعليم
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حيفا والمنطقة

مشاركة واسعة في فعالية اقرأ تنجح لبنك هبوعليم في حيفا

تحت رعاية بنك هبوعليم أقيم معرض مشروع "اقرأ تنجح" في مدينة حيفا، والذي يهدف الى تشجيع القراءة لدى الأطفال في المجتمع العربي.

نبيل توتري مدير الفعاليات في المجتمع العربي:

يهدف المشروع إلى تحقيق التغيير في عادات القراءة لدى الأولاد وأبناء الشبيبة في البلاد ووضع موضوع القراءة على سلم الافضليات

تحت رعاية بنك هبوعليم أقيم معرض مشروع "اقرأ تنجح" في مدينة حيفا ، والذي يهدف الى تشجيع القراءة لدى الأطفال في المجتمع العربي. هذا وتوافد العشرات من الأهالي الى معرض الكتب ضمن مشروع " اقرأ تنجح" والذي تخلله عرض للطلاب من قبل الشخصية المحبوبة عند الأطفال "تيتا فوزية".

 

وقد قام كل من السيد نبيل توتري، مدير الفعاليات في المجتمع العربي، والسيدة منال شقير، موظفة في بنك هبوعليم فرع حيفا بزيارة المعرض، ولقاء الأهالي والأولاد. وقال السيد نبيل توتري، مدير الفعاليات في المجتمع العربي: "يأتينا بنك هبوعليم بمشروع اقرأ تنجح والذي يقوم به البنك كجزء من المشاركة النشطة والرائدة في المجتمع العربي. يهدف المشروع إلى تحقيق التغيير في عادات القراءة لدى الأولاد وأبناء الشبيبة في البلاد ووضع موضوع القراءة على سلم الافضليات، ادعو الجميع للمشاركة في هذه الفعالية التربوية والتمتع من أسعار الكتب المخفضة".

وتابع توتري قائلا: "يقام هذا المشروع في 33 بلدا من البلدات العربية والمدن المختلطة من شمال البلاد الى جنوبها وسيستمر لغاية نهاية شهر شباط - في كل بلد سيقام معرض للكتاب لمدة يومين، يعرض فيه بنك هبوعليم على الأهالي شراء 10 كتب للأطفال بسعر مخفض بقيمة 10 شيكل للكتاب، وذلك بهدف فتح المجال امام الجميع لشراء كتب لأولادهم وتشجيعهم على القراءة".
وأضاف "بالإضافة لفعاليات اقرأ تنجح، ينظم البنك أيضا وللسنة الثالثة على التوالي، "مسابقة الكاتب الصغير"، والتي تهدف الى تشجيع الاولاد بين أجيال 8 حتى 12 سنة على كتابة قصص من ابداعهم، وارسالها للبنك، حيث سيتم اختيار أفضل 10 قصص سيتم نشرها في كتاب بإصدار خاص من قِبل بنك هبوعليم، حيث سيتم توزيعه ب 1500 نسخة في انحاء المجتمع العربي . وسيحصل الفائزون على جهاز تابلت هدية من البنك".

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