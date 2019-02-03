موشحات اللهُ الجمال / بقلم : أسماء طنوس - المكر

سُبحانُه أَلله الخالِـقِ الدُّنيـا حَلـى --- كُلٌّ بيحَيّي بَعْضُـه بيقـولُّـه هَـــــلا
وِاللّي بيحِبّ الدُّنيـا حِلْيِـت دِنْيِتُـه --- واللّي ما عِرْفِ يعيـش لاقاها بَلَـى
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خَلَق الحُسنَ جَمَّلْهابِأَبْـدَع صُوَر--- أعطاها مِن روحُه المعانـي والعِبَر
نَفَـخ فيـــــهـا الرّوحَ أَحْيــــا دُنــــــيِتُــه --- قِلْبَت جَنايِن عَالأرِض لاَجْلِ البَشَـر
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خَلَق الدِّني وكُل شي بكلْمِه كَوَّنُه--- اعطالُـه إِسْمِ جْديــــــد بَعْديــــــن لـَـــوَّنُـــه
صارَت سَما عالأرضِ كَجَنِّةعَدَن---وبروحُه أعطى الكون حِمايِه صَوَّنُـه
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أَلله الجَمـال بحِكْمِتُـه كَوَّن سَمـــا --- ألــــــلّه العَلِـيُّ بمـــــجـدُه للعـــــالـي سَـمـــــا
زَيَّن سَماهُ نْجوم مع شَمْـسِ وقَمَـر---وأعطى الحياه من روحُه كُلُّه فيه نَما
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