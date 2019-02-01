هبوعيل كوكب يواصل انحداره بخسارته أمام طبريا بهدف مقابل لا شيء

واصل فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء انحداره، وبعد انهاء عمل المدرب أيمن خلايلة، بخسارته في المباراة الخارجية أمام فريق عيروني طبريا بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر - ثالث مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية. وقد حسم القائد كفير بن دافيد الموقف في الدقيقة الثانية والخمسين برأسية متقنة بعد رفعة من نيسان رفيفو.
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