محمد فودي يقود هبوعيل كفركنا الى انتصار على تسور شالوم

انتصر فريق هبوعيل كفركنا في مباراته الخارجية على فريق مكابي تسور شالوم بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر - ثالث مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية. وقد أحرز المهاجم محمد فودي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة والعشرين، وهو هدفه الثاني على التوالي. وقد أهدر متوسط الميدان قاسم نجار ركلة جزاء 11م لصالح تسور شالوم في الدقيقة الثامنة والثلاثين، ليكون الفوز الثاني على التوالي للكناويين، مما يقربهم من القمة.

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