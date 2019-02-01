منتخب قطر يفوز على نظيره الياباني ويحرز كأس أمم آسيا 2019

توج منتخب قطر بلقب كأس أمم آسيا 2019 ، المقامة في الإمارات العربية المتحدة ، بفوزه على منتخب اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في مباراة جمعتهما مساء اليوم الجمعة ، على أرضية ستاد مدينة زايد الرياضية ، في أبو ظبي.

ويعتبر هذا اللقب الأول في تاريخ قطر في بطولة كأس أمم آسيا ، بينما خسرت اليابان لقبها الخامس ، لكنها ما زالت تمتلك الرقم القياسي ، متفوقة على السعودية و إيران الذان توجا باللقب ثلاث مرات.وسجل ثلاثية “العنابي” في المباراة كل من المعز علي ، وعبد العزيز حاتم ، وأكرم عفيف – من ركلة جزاء – ، في الدقائق 12 و27 و83 على التوالي.

وفي الجهة الأخرى أحرز اللاعب تاكومي مينامينو هدف اليابان الوحيد في اللقاء ، بعد مرور 69 دقيقة عل انطلاقها.يذكر أن قطر واليابان يستعدان للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019.

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