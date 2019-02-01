رسمياً .. برشلونة يصطدم بـ ريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك

قضت قرعة الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا بكلاسيكو بين ريال مدريد و برشلونة ، في حين يلعب ريال بيتيس ضد فالنسيا في نصف النهائي الآخر.

وكان برشلونة قد حقق الريمونتادا الرائعة على حساب إشبيلية بعد الخسارة بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب، انتصر بسداسية مقابل هدف واحد بقيادة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة ملعب كامب نو.

أما ريال مدريد ففاز على جيرونا الكتلوني ذهاباً إياباً 4-2 في سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية، مدريد، ثم 3-1 على ملعب مونتيليفي بفضل تألق المهاجم الفرنسي المميز كريم بنزيما.

فيما حقق فالنسيا هو الآخر ريمونتادا مميزة في الوقت البديل من أحداث الشوط الثاني من مباراة العودة بتسجيل هدفين في الدقيقتين الثانية والثالثة من الوقت البديل عن طريق نفس اللاعب، الإسباني الدولي رودريجو مورينو.

في حين تخطى ريال بيتيس عقبة إسبانيول عقب الفوز في ملعبه في الإياب بثلاثة أهداف لهدف واحد وقبلها التعادل في كورنيا إل برات في كتلونيا إيجابياً بهدف لمثله.

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