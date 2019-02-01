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كل العرب أخبار اخبار محلية أجواء غائمة جزئيا ولا تغيير يذكر على درجات الحرارة

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أجواء غائمة جزئيا ولا تغيير يذكر على درجات الحرارة
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حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
11

حيفا
سماء صافية
11

ام الفحم
سماء صافية
12

القدس
سماء صافية
14

تل ابيب
سماء صافية
13

عكا
سماء صافية
11

راس الناقورة
سماء صافية
11

كفر قاسم
سماء صافية
14

قطاع غزة
سماء صافية
11

ايلات
سماء صافية
13
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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا ولا تغيير يذكر على درجات الحرارة

الجمعة 2019/02/01: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية

الجمعة 2019/02/01: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، حيث لا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .


صورة توضيحيّة

السبت 2019/02/02: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث لا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 2019/02/03: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

كلمات دلالية
أجواء غائمة جزئيا ولا تغيير يذكر على درجات الحرارة
الجمعة 2019/02/01: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية

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