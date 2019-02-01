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ركلات الترجيح تنصف لاتسيو على إنتر ميلان وتأهله
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ركلات الترجيح تنصف لاتسيو على إنتر ميلان وتأهله إلى نصف النهائي

حقق نادي العاصمة الإيطالية لاتسيو فوزاً صعباً على حساب ضيفه إنتر ميلان في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس إيطاليا على ملعب جوزيبي مياتسا بمدينة ميلانو.

 

حقق نادي العاصمة الإيطالية لاتسيو فوزاً صعباً على حساب ضيفه إنتر ميلان في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس إيطاليا على ملعب جوزيبي مياتسا بمدينة ميلانو.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي قبل أن يحرز كلا الفريقين هدفا في الوقت الإضافي لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يفوز لاتسيو بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وشهدت المباراة نقص كبير من الناحية الفنية من قبل الفريقين، ولكنها امتلأت بالاتحامات القوية والتدخلات العنيفة وأيضاً البطاقات الصفراء والحمراء.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ولكن شهد 6 بطاقات صفراء 2 من فريق إنتر ميلان و4 وجهوا إلى لاعبي لاتسيو.

بدأت المباراة الحقيقية في الأشواط الإضافية، حيث ظهر الفريقين أكثر شجاعة عما كانا عليه في الوقت الأصلي، وازدادت الخطورة على مرمى الحارسين.وفي الدقيقة 108 من الشوط الرابع، صعق لاتسيو مستضيف إنتر ميلان وسجل هدف الفوز الغالي والقاتل عن طريق هدافه شيرو إيموبيلي بعد صناعة رائعة من فيليبي كاسييدو.

حاول إنتر ميلان بعدها بالعودة في المباراة، ونجح بالسيطرة والضغط على لاتسيو ولكن مضى الوقت حتى وصلنا للدقيقة 120 وظن الكثير أن المباراة قد انتهت.ولكن كرة القدم لا تعرف المستحيل في الدقيقة 122 نجح إنتر ميلان في الحصول على ركلة جزاء عن طريق لاعبه دامبروزيو ترجمها ماورو إيكاردي في شباك الخص معلناً تعادل إنتر، وأيضاً أشهر حكم اللقاء الورقة الحمراء في وجه الروماني رادوى مدافع لاتسيو، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 والاتجاه إلى ركلات الترجيح، ويفوز فريق العاصمة الإيطالية 5-4.
وصعد لاتسيو رسمياً إلى نصف نهائي كأس إيطاليا لمواجهة أتلانتا، الأخير الذي فجر المفاجأة وأطاح بيوفنتوس من ربع النهائي، بينما يواجه فيورنتينا ميلان في المباراة الثانية.

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