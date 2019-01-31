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أطباء في مستشفى العفولة يقدمون محاضرات بماريوسف الناصرة
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الناصرة والقضاء

أطباء من مستشفى هعيمق العفولة يقدمون محاضرات قيمة في مدرسة راهبات ماريوسف بالناصرة

بالتعاون ما بين جمعية اصدقاء مستشفى هعيمق في العفولة وادارة مدرسة راهبات ماريوسف في الناصرة قام مجموعة من الأطباء في مستشفى هعيمق بتقديم محاضرات قيمة جدًا لطلاب المدرسة وذلك حول مواضيع تتعلق بمخاطر تدخين السجائر والأراجيل وشرب الكحول

بالتعاون ما بين جمعية اصدقاء مستشفى هعيمق في العفولة  وادارة مدرسة راهبات ماريوسف في الناصرة قام مجموعة من الأطباء في مستشفى هعيمق بتقديم محاضرات قيمة جدًا لطلاب المدرسة وذلك حول مواضيع تتعلق بمخاطر تدخين السجائر والأراجيل وشرب الكحول وتعاطي المخدرات وتأثيرها على جسم الإنسان والأضرار التي قد يتسبب بها في الناحية الصحية ناهيك عن الجوانب الأخرى للموضوع.

وقدمت المحاضرات كل من الطبيبات أمل زعبي وناديا خلايلة ومروة ذياب. وذلك في اطار سعي ادارة مستشفى العفولة وجمعية اصدقاء المستشفى الى الجانب التوعوي وليس فقط تقديم الخدمات الصحية والطبية للمرضى. واسهبت الطبيات بالشرح عن مضار التدخين وتناول الكحول.

وشكر المحامي مراد مفرّع مركّز الوسط العربي في جمعية أصدقاء مستشفى هعيمق الطبيبات المشاركات في المحاضرات، وأثنى على عطائهن من اجل المجتمع بتقديسهم وقتًا من اجل الطلاب رجال ونساء المستقبل. وقال المحامي مفرّع:"ان مستشفى العفولة وادارته وريادتها في نشر التوعية الصحية في المجتمعين العربي واليهودي الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف لنهوض بمجتمع واعٍِ مثقف". واضاف:"كل الشكر والتقديم لإدارة المدرسة التي دائمًا ما تسعى الى تقديم كل ما هو افضل لطلابها، واخص بالذكر سير منار رئيسة ادارة المدرسة على تعاونها الدائم مع الجمعية وفعالياتها وتفتح أبواب المدرسة لكل الفعاليات التثقيفية".

ولاقت المحاضرات اعجاب الطلاب الذين تفاعلوا بها وناقشوا جميع القضايا المتعلقة مطالبين بمزيد من الفعاليات المشابهة.

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كلمات دلالية
مراد مفرع راهبات ماريوسف مستشفى العفولة
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