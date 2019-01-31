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لجنة الاباء تطالب بالعربية في مراكز الترفيه
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الناصرة والقضاء

اللجنة القطرية لأولياء الأمور تطالب بإضافة اللغة العربية في مواقع الترفيه المركزية

أصدر السيد أحمد جبارين، رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب في إسرائيل، رسالة إلى إدارة شركة عير هشعشوعيم التي تدير مواقع الترفيه المركزية في البلاد، سوبر لاند، ميماديون ولونا بارك

  سيكوي: تحرك هام للحفاظ على سلامة المواطنين ونحو بناء المجتمع المشترك

أصدر السيد أحمد جبارين، رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب في إسرائيل، رسالة إلى إدارة شركة "عير هشعشوعيم" التي تدير مواقع الترفيه المركزية في البلاد، سوبر لاند، ميماديون ولونا بارك، لمطالبتها بتوفير الخدمات باللغة العربية في هذه وباضافة العربية إلى شبكات مختلف اللافتات والمنشورات التي تصدرها الشركة.

واعتمد جبارين في رسالته على معطيات المسح الميداني الذي أجرته سيكوي مؤخرا والذي تبين منه بأن العربية غائبة بشكل تام عن هذه المواقع الثلاثة، رغم أن المواطنين العرب يشكلون نسبة كبيرة من رواد هذه المواقع، وبالأخص طلاب المدارس الابتدائية الذين لا يتقنون اللغة العبرية بأي شكل من الأشكال.

ويبين المسح المذكور بأن اللغة العربية غائبة حتى عن اللافتات التحذيرية والارشادية ما يشكل خطرا على حياة الطلاب العرب وأمانهم، إلى جانب عدم تقديم أي خدمة هاتفية أو في الموقع باللغة العربية، هذا إلى جانب المعلومات الضئيلة وغير الكافية المتوفرة باللغة العربية في صفحة الموقع.

وأكد جبارين في رسالته بأن تغييب اللغة العربية بهذا الشكل يمس بسلامة بالزوار العرب، مضيفا بأن حضور اللغة العربية يبث رسالة إيجابية للزوار العرب مفادها أنه مرحب بهم في هذه المواقع ويسهم ببناء حيز مشترك ومتساو.

نسرين مرقس المديرة المشاركة لقسم المجتمع المشترك في جمعية سيكوي، وحنان مرجية مركزة المشاريع والمرافعة في القسم، أثنيتا على تحرك اللجنة القطرية بها الصدد ووجهتا التحية إلى رئيسها، أحمد جبارين مؤكدتين بأن سيكوي ستواصل العمل أمام كافة الجهات ذات الصلة من أجل تكثيف الضغط على شركة "عير هشعشوعيم" وكافة الجهات المتجاهلة للغة العربية ومكانتها مشددتين على أهمية الأمر حفاظا على سلامة الجمهور إلى جانب مساهمته ببناء المجتمع المشترك واحترام المواطنين العرب ومكانتهم في البلاد.

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اللجنة القطرية
لجنة الاباء تطالب بالعربية في مراكز الترفيه
أصدر السيد أحمد جبارين، رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب في إسرائيل، رسالة إلى إدارة شركة عير هشعشوعيم التي تدير مواقع الترفيه المركزية في البلاد، سوبر لاند، ميماديون ولونا بارك

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