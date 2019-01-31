د.جمال زحالقة لـarabTV: إذا زادت شعبية الطيبي فبفضل المشتركة ومن ينفصل عن الوحدة سيعاقبه الجمهور

العربية للتغير هي المعطل لهذا الحوار ومع هذا سنواصل بذل الجهود من اجل الذهاب الى ال انتخابات البرلمانية ضمن قائمة مشتركة

الطيبي لم يُظلم ضمن تركيبة المشتركة وحديثه عن تعاظم قوة العربية للتغيير تم بفضل القائمة المشتركة، وتساءل اين قوي الطيبي، اليس في القائمة المشتركة؟

معادلة 2-2-4-4 (أي 4 للجبهة و4 للإسلامية و2 للتجمع و2 للعربية للتغيير) غير مقبولة ولن يرضى التجمع بذلك ابدا ،مقياس قوة الاحزاب واضح جدا وهو الجبهة تساوي 4 والتجمع 3 والحركة الاسلامية مع العربية للتغيير 5

اجرى الزميل سعيد حسنين حوارا خاصا بتلفزيون العرب مع رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة ، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي د.جمال زحالقة حول أزمة القائمة المشتركة وإمكانية لم الشمل من جديد، حيث اوضح زحالقة ان الخيار المطروح على الطاولة هو خوض الانتخابات ضمن قائمة واحدة وانه في حال تعذر ذلك فان السيناريو المطروح سيكون خوض الانتخابات ضمن قائمتين في كل قائمة حزبان.

وأوضح انه يعمل على مدار الساعة من اجل التوصل لاتفاق يعيد اللحمة الى القائمة المشتركة موضحا ان المعطل حتى اللحظة للتوصل الى تفاهمات هي العربية للتغيير بقيادة د.احمد الطيبي وتابع : " نجلس اولا وكل طرف يطرح ما عنده وعندها سنتوصل الى اتفاق ، بدون ان نجلس الى طاولة الحوار لا يمكن التوصل الى أي اتفاق،العربية للتغير هي المعطل لهذا الحوار ومع هذا سنواصل بذل الجهود من اجل الذهاب الى الانتخابات البرلمانية ضمن قائمة مشتركة".

وأشار زحالقة ان الطيبي لم يُظلم ضمن تركيبة المشتركة وانه اذا تحدث عن تعاظم قوة العربية للتغيير فان ذلك تم بفضل القائمة المشتركة، وتساءل اين قوي الطيبي، اليس في القائمة المشتركة.

وأوضح زحالقة ان معادلة 2-2-4-4 (أي 4 للجبهة و4 للإسلامية و2 للتجمع و2 للعربية للتغيير) غير مقبولة ولن يرضى التجمع بذلك ابدا ،مقياس قوة الاحزاب واضح جدا وهو الجبهة تساوي 4 والتجمع 3 والحركة الاسلامية مع العربية للتغيير 5 وهذا ما كان على مدار اكثر من عشرين عاما من خلال خوض الانتخابات السابقة.

وأكد ان التجمع منفتح على التحالف مع الجبهة والحركة الاسلامية وإذا فشلت مساعي التحالفات سيضطر التجمع لخوض الانتخابات لوحده ، لكن هذه الخطوة ستأتي بعد ان يوضح التجمع للجمهور اسباب ذلك ، الجمهور سيعاقب من ينشق على حد قوله.

وتابع نحن لا نخاف من التغييرات في اسماء المرشحين ، فالجمهور لا يصوت للأسماء والأفراد بل للتجمع كحزب.

