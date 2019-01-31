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مسابقة علمية في المدرسة الإعدادية في عين ماهل
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الناصرة والقضاء

مسابقة علمية في المدرسة الإعدادية في عين ماهل

شاركت المدرسة الإعدادية في عين ماهل متمثلة بصف التاسع موفيت في مسابقة علمية رفيعة المستوى بيوم 2019/01/28 التي أقيمت في جامعة تل ابيب برعاية جمعية رامون

اشترك في هذه المسابقة 1500 طالب من 42 مدرسة من ضمنها المدرسة الإعدادية عين ماهل وهي المدرسة العربية الوحيدة التي نافست في هذا المضمار. المسابقة تتحدث عن إطلاق تجربة الى الفضاء بواسطة وكالة الفضاء الإسرائيلية 

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المدرسة الإعدادية في عين ماهل جاء فيه ما يلي: "شاركت المدرسة الإعدادية في عين ماهل متمثلة بصف التاسع موفيت في مسابقة علمية رفيعة المستوى بيوم 2019/01/28 التي أقيمت في جامعة تل ابيب برعاية جمعية رامون spacelab".


جانب من الطلاب
أضاف البيان: "اشترك في هذه المسابقة 1500 طالب من 42 مدرسة من ضمنها المدرسة الإعدادية عين ماهل وهي المدرسة العربية الوحيدة التي نافست في هذا المضمار. المسابقة تتحدث عن إطلاق تجربة الى الفضاء بواسطة وكالة الفضاء الإسرائيلية وهذه التجربة تفحص عمل الانزيمات ليباز وعميلاز اللذان يعملان في البنكرياس تحت ظروف انعدام الجاذبية، نتائج هذا البحث ستساعد البشرية في علاج امراض مختصة بالسكري والسرطان والالتهابات. عمل الطلاب على مدار سنتين بإرشاد المعلمة آية زريقي ودكتور في الفيزياء الفلكية من قبل جمعية رامون وبمساعدة مختصين من الجامعات والمستشفيات".
وتابع البيان: "في بداية البرنامج عمل الطلاب على اربع أبحاث علمية وفي نهاية المطاف تم اختيار هذا البحث للمنافسة النهائية حيث قام الطلاب بعرض بحثهم أمام عشرات الحكام المختصين في علم الفضاء وعلى رأسهم مدير وكالة الفضاء الإسرائيلية ومندوبين من وكالة الفضاء العالمية ناسا. وبهذه المناسبة تشكر إدارة المدرسة المتمثلة بمدير المدرسة خالد أبو ليل ونائبه الأستاذ ساهر حبيب الله كل القائمين على هذا البرنامج من معلمين وداعمين ومجلس محلي وشكر خاص للمرشد من قبل جمعية رامون دكتور جاي على عمله الدؤوب والمتفاني".
واختتم البيان: "شكر خاص للدكتور اياد خمايسي مدير وحدة التنظير في الجهاز الهضمي في مستشفى رمبام وبروفيسور مغير خمايسي والمختص هيثم فؤاد شحادة والدكتور راوي عزام والدكتور جمال حسنين وغيرهم. شكر خاص للمعلمة آية زريقي التي قامت بعمل متميز بإرشادها وعملها مع الطلاب. نحن في هذه المدرسة نحاول قدر المستطاع إعطاء كل طالب حقه حسب قدراته ونعدكم أن نستمر في هذا التميز والبحث عن قمم أخرى في التميز لما فيه مصلحة لطلابنا وأهلنا" إلى هنا نصّ البيان.

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