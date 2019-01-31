اعتقال 10 مشتبهين ضالعين بالشجار العنيف الذي تجدد في كفرمندا بالأمس

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "مساء ليلة الأمس وقعت عدة حوادث عنف على خلفية انتخابات السلطة ال محلية في كفرمندا، بين عائلات إذ تمّ إطلاق مفرقعات وإلقاء حجارة كما وتمّ إلحاق أضرار لعدد من ال سيارات والممتلكات، أفراد الشرطة الذين عملوا من المكان اعتقلوا 10 مشتبهين ضالعين بالحادث كما وتمّ ضبط 37 من المفرقعات ومضبوطات أخرى، هذا وأصيب شرطيان في المكان بجراح طفيفة خلال نشاطاتهما في البلدة".

سيمثل المشتبهون أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية، هذا ويذكر أنّه منذ يوم الأحد 27.01.2019 تمّ اعتقال 34 مشتبها ضالعا في الشجار العنيف في البلدة" وفقًا للبيان.

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