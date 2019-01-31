اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار اخبار محلية حالة الطقس: أجواء صافية ولطيفة خلال النهار

أخبارNews & Politics

حالة الطقس: أجواء صافية ولطيفة خلال النهار
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
10

حيفا
غائم جزئ
10

ام الفحم
سماء صافية
11

القدس
سماء صافية
13

تل ابيب
سماء صافية
13

عكا
غائم جزئ
10

راس الناقورة
غائم جزئ
11

كفر قاسم
سماء صافية
13

قطاع غزة
سماء صافية
9

ايلات
سماء صافية
10
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

حالة الطقس: أجواء صافية ولطيفة خلال النهار وباردة في الليل

الخميس 2019/01/31: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية

الخميس 2019/01/31: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة الى شديدة البرودة والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2019/02/01: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، حيث لا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2019/02/02: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث لا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 2019/02/03: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
الطقس
إصابة رجل (40 عامًا) بحادث طرق قرب ألونيم
استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل بلاغًا قرابة الساعة 08:05 حول حادث طرق وقع على مفرق ألونيم

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
زياد شليوط
هاني الدعقة الطلائعي/ بقلم: زياد شليوط
عادل عامر
نحو مجلس الجبهة/ بقلم: عادل عامر
أحمد عارف لوباني
الأمور تقاس بخواتيمها/ بقلم: أحمد عارف لوباني
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab