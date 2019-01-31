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أتلانتا يسحق يوفنتوس ويقصيه من الكأس بحضور رونالدو
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أتلانتا يسحق يوفنتوس ويقصيه من الكأس بحضور رونالدو

ودع يوفنتوس بطولة كأس إيطاليا من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة المذلة التي تعرض لها من مضيفه أتلانتا بثلاثية نظيفة، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “أتلتي أزوري دي إيطاليا”.

 ودع يوفنتوس بطولة كأس إيطاليا من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة المذلة التي تعرض لها من مضيفه أتلانتا بثلاثية نظيفة، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “أتلتي أزوري دي إيطاليا”.

 

ودفع ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس بتشكيلته الأساسية في لقاء اليوم لكي يحقق الفوز ويعبر إلى نصف النهائي، بما في ذلك كريستيانو رونالدو ، لكن النتيجة جاءت عكسية وفشل الفريق في الحفاظ على اللقب الذي أحرزه في المواسم الأربعة الماضية.

وعانى يوفنتوس في النصف ساعة الاولى من عمر المباراة، وازدادت معاناته بعد تعرض جورجيو كيليني لإصابة غادر على أثرها أرض الملعب ودخل الوافد الجديد مارتن كاسيريس بدلاً منه.

وتلقى يوفنتوس الهدف الأول عند الدقيقة 37 عن طريق المدافع البلجيكي كيموثي كاستانيي، ثم أضاف المهاجم المتألق دوفان زاباتا الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط، لينتهي الشوط الاول بتقدم أتلانتا بهدفين نظيفين.

وحاول يوفنتوس العودة بالنتيجة طوال الشوط الثاني، لكن أتلانتا عاقبه مجدداً بتسجيل الهدف الثالث الذي كان بمثابة رصاصة الرحمة على كريستيانو رونالدو ورفاقه، وجاء بتوقيع زاباتا أيضاً ليواصل مستواه المذهل منذ بداية عام 2019.

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