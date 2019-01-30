سخنين: يوسف خالد درويش ابو صالح 56 عاما في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله تعالى في مدينة سخنين يوسف خالد درويش أبو صالح (أبو شادي) عن عمر ناهز ال 56 عاما بعد تعرضه لازمة قلبية حادة، وسيشيع جثمانه الطاهر الى مقبرة وادي الصفا عند منتصف هذه الليلة.إنا لله وإنا اليه راجعون.تغمده الله بواسع رحمته والهم عائلته وذويه الصبر والسلوان.

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