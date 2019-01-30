سخنين: يوسف خالد درويش ابو صالح 56 عاما في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله تعالى في مدينة سخنين يوسف خالد درويش أبو صالح (أبو شادي) عن عمر ناهز ال 56 عاما بعد تعرضه لازمة قلبية حادة، وسيشيع جثمانه الطاهر الى مقبرة وادي الصفا عند منتصف هذه الليلة.إنا لله وإنا اليه راجعون.تغمده الله بواسع رحمته والهم عائلته وذويه الصبر والسلوان.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- الطالبة لمى غنايم من مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم - سخنين تشارك في مؤتمر الأمم المتّحدة المصغّر
- غرامة مالية وفرض ثلاث مباريات عقابية على أبناء سخنين 2 منها بدون جمهور وواحدة خارج الدوحة
- سخنين: المحامي شادي خلايلة ينفصل عن المعارضة ويتفق مع أبو ريا لدخول الائتلاف البلدي
- 1450 مخالفة سير في الشمال خلال اسبوع: اعتقال شابة قادت بدون رخصة وحملة مكثفة في عرابة وسخنين
- اعتقال 4 مشتبهين من سخنين بالضلوع بشجار عنيف في استاد الدوحة عقب خسارة أبناء سخنين
- ادارة اتحاد أبناء سخنين في زيارة اطمئنان للمشجعين المصابين
- الدرجة الممتازة اقرب من اي وقت مضى لاتحاد ابناء سخنين بعد خسارته لمكابي بيتح تكفا
- اللجنة المركز لحركة كرامة ومساواة تعقد اجتماعها في مدينة سخنين
- اتحاد أبناء سخنين يتنفس الصعداء قبل لقائه البيتي أمام مكابي بيتح تكفا