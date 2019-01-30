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كل العرب سخنين والمنطقة أخبار وفيات سخنين: يوسف خالد درويش ابو صالح 56 عاما في ذمة الله

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سخنين: يوسف خالد درويش ابو صالح 56 عاما في ذمة الله
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سخنين والمنطقة

سخنين: يوسف خالد درويش ابو صالح 56 عاما في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله تعالى في مدينة سخنين يوسف خالد درويش أبو صالح (أبو شادي) عن عمر ناهز ال 56 عاما بعد تعرضه لازمة قلبية حادة، وسيشيع جثمانه الطاهر الى مقبرة وادي الصفا عند منتصف هذه الليلة.إنا لله وإنا اليه راجعون.تغمده الله بواسع رحمته

 

إنتقل إلى رحمة الله تعالى في مدينة سخنين يوسف خالد درويش أبو صالح (أبو شادي) عن عمر ناهز ال 56 عاما بعد تعرضه لازمة قلبية حادة، وسيشيع جثمانه الطاهر الى مقبرة وادي الصفا عند منتصف هذه الليلة.إنا لله وإنا اليه راجعون.تغمده الله بواسع رحمته والهم عائلته وذويه الصبر والسلوان.

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