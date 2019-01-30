المرحلة الثانية ضمن أسبوع متميزون من بلدي في القسطل الناصرة

تقيم مدرسة "القسطل" الابتدائية هذا الأسبوع، برنامجا خاصا بعنوان "متميزون من بلدي-ناصرتي حياتي". يقام البرنامج في ثلاثة مساقات: في المساق الأول يشارك طلاب صفوف الأول و الثاني في مسابقة لحفظ اشعار لشعراء محليين، في المساق الثاني شارك امس الثلاثاء طلاب من الصف الثالث والرابع وأهاليهم في زيارة لاهم معالم مدينة الناصرة . وبالمقابل تعلموا عن المبدعين النصراويين شكيب جهشان وخليل موراني. أما في المساق الثالث فيتعلم طلاب الخوامس والسوادس عن المبدعين توفيق زياد وريم بنا، ثم يلتقون بشخصيات نصراوية معاصرة مميزة، وبعائلات لشخصيات نصراوية فقدناها ولطالما فخرنا بها وتعلمنا منها الكثير.

وقد استمرت الفعاليات اليوم الاربعاء باستقبال مؤثر جدا لزوجة وأولاد واحفاد الراحل خليل موراني. حيث قام طلاب صفوف الثوالث بتقديم فقرات غنائية وشعرية ومسرحية شملت أعمالاً خالدة وهامة من إبداعاته، قاموا بتحضيرها مع مربيات صفوفهم: شيراز عبد الجواد، زهرة عمر، الهام داي وراوية حداد، بالتعاون مع معلمات اللغة العربية ومركزة التربية الاجتماعية سوسن عمري-كنانة، والمعلمين عبير ابو احمد وبشارة نداف. ويشار إلى ان البرنامج يهدف إلى تعزيز انتماء الطلاب لبلدهم الطيب، الناصرة "عروس الجليل" والى التعرف على شخصيات نصراوية مبدعة يتعلم منها الطلاب حب التعلم، حب الوطن واهمية تحقيق الإنجازات والنجاحات.

اما طلاب صفوف الأوائل والثواني، فقد شارك العشرات منهم في مسابقة لحفظ اشعار للشاعرين محمود درويش وتوفيق زياد، وقاموا بعرض الاشعار بطلاقة وبأداء مميزين وأبرزوا قدرة بارعة على الحفظ والالقاء. وقد شكرت مديرة المدرسة الدكتورة سيرين مجلي-كنانة عائلة الراحل خليل موراني على حضورهم، وتطرقت الى اهمية إنتاجه الفني والحضاري لكل نصراوي. كما أكدت على اهمية التعرف والتعلق بتراثنا والتعلم عن مبدعينا دوماً، كونهم نموذجا يحتذى به من اجل بناء جيل واع، مبدع ومتميز.



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