صائب عريقات: البعثة الدولية وثقت 40 ألف جريمة اسرائيلية في الخليل

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الأربعاء، أن "بعثة التواجد الدولي في الخليل رصدت خلال سنوات عملها 40 ألف جريمة بحق المواطنين في الخليل".
وقال عريقات في تصريحات له خلال مؤتمر صحافي، عقب لقائه قناصل دول بعثة التواجد الدولي في الخليل (النرويج، السويد، سويسرا، إيطاليا، تركيا)، إن معظم هذه الجرائم التي حصلت في الخليل وقعت في "البلدة القديمة، وتل الرميدة، وطارق بن زياد، وجبل جوهر، التي تتعرض بشكل يومي لاعتداءات الاحتلال".
وأكد عريقات، على اهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، و"هذه هي فحوى الرسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمجتمع الدولي".واعتبر قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم التجديد لبعثة التواجد الدولي في الخليل، بمثابة ضوء أخضر للمستوطنين لارتكاب المزيد من جرائمهم في المدينة وفي كافة الأراضي الفلسطينية، وبمثابة قرار من جانب واحد من الحكومة الإسرائيلية بإنهاء مهمة البعثة الدولية بعد 22 عاما على تواجدها في الخليل، حيث أبلغت أعضاءها بأن عليهم المغادرة يوم غد الخميس، علما انه كانت قد وقعت قبل ثلاثة أيام فترة تمديد لـ 6 أشهر أخرى لمندوب النرويج، المنسق للتواجد الدولي.
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