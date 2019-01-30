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ام الفحم: خديجة الاعدادية تفتح قاعة حواسيب متطورة
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وادي عارة

ام الفحم: خديجة الاعدادية تفتح قاعة حواسيب متطورة خاصة بمساق الريبوتيكا

في حفل متواضع في ظل أسمى القيم الإسلامية والإنسانية وكصدقة جارية .. قامت عائلة المرحوم سعيد مروح محاجنة بالتبرع بغرفة حواسيب متطورة تكنولوجية لتسهيل عمل الروبوتات والبرامج الخاصة بها ،كصرح تعليمي غير اعتيادي ومركز تكنولوجي عالي المستوى.

 عبرت عائلة المرحوم سعيد مروح ميير خلال حديثها حول أهمية دفع الصدقات ودعم المدارس بمشاريع إثرائية لطالبات البلد الفحماوي

في حفل متواضع في ظل أسمى القيم الإسلامية والإنسانية وكصدقة جارية .. قامت عائلة المرحوم سعيد مروح محاجنة بالتبرع بغرفة حواسيب متطورة تكنولوجية لتسهيل عمل الروبوتات والبرامج الخاصة بها ،كصرح تعليمي غير اعتيادي ومركز تكنولوجي عالي المستوى.

 

وقد عبرت عائلة المرحوم سعيد مروح ميير خلال حديثها حول أهمية دفع الصدقات ودعم المدارس بمشاريع إثرائية لطالبات البلد الفحماوي، خاصة وان خديجة الاعدادية اسم فحماوي مشرف في سماء العلم والمعرفة والتحصيل العلمي المتميز ، والمهارات الاجتماعية التي تمتاز بها طالبات المدرسة ، نتيجة للعمل الدؤوب و المهني الذي يرتكز على خطط تربوية موجهة.
وقد اثنت خديجة الاعدادية ممثلة بادارتها المربية نادية محاجنة على هذه الخطوة المباركة شاكرة عائلة المرحوم سعيد مروح ميير على هذه اللفتة القيمة التي من شأنها الرقي بمسيرة المدرسة وزيادة التميز التكنولوجي في رحاب خديجة.
وقد عبرت الطالبات عن شكرهن وامتنانهم على هذا العمل الخيري الذي يساهم في زيادة الوعي التكنولوجي لهن في ظل زمن الحوسبة والتكنولوجيا والحاجات الإنسانية التي تلزم حلول تكنولوجية كعمل الروبوتات.

السيد مصطفى غليون عضو لجنة أولياء الأمور في المدرسة قدم شكره العميق لعائلة المرحوم على تبرعها السخي لتطوير مدارسنا وطلابنا نحو الأفضل داعيا من خلال هذا المنبر الى دعم مدارسنا والصرح التعليمي، فاساس المجتمع هو التربية والتعليم وهما عاملان بمثابة هوية وحضور لنا
تعتمد عليه الاجيال القادمة على مدى السنين.
اختتم اليوم بتكريم العائلة على عطائها السخي وعملها الخيري من قبل إدارة المدرسة وباسم أسرة خديجة.

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خديجة الاعدادية
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