غرامة مالية وفرض ثلاث مباريات عقابية على أبناء سخنين 2 منها بدون جمهور وواحدة خارج الدوحة

تنوي الادارة ال سخنين ية، بقيادة محمد أبو يونس، تقديم استئناف الى المحكمة العليا، معتبرة القرار مجحفا في الجانبين المهني والمالي
لا يكفي أن وضع فريق اتحاد أبناء سخنين يزداد حرجا في أسفل لائحة دوري الدرجة العليا، حتى جاء قرار محكمة الطاعة التابعة للاتحاد العام لكرة القدم بفرض ثلاث مباريات عقابية على أبناء سخنين، واحدة منها خارج أسوار استاد الدوحة وستكون أمام فريق مكابي تل أبيب، ضمن مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة، واثنتان في الدوحة، لكن بدون جمهور، أمام مكابي تل أبيب نفسه وبني يهودا تل أبيب. كما تم تغريم الفريق بمبلغ 20 ألف شيكل، حيث يأتي ذلك في أعقاب أعمال الشغب التي تلت الخسارة الماضية أمام فريق مكابي بيتح تكفا، وشملت القاء مقاعد وأغراض نحو الملعب وطعن مشجعين اثنين.
وتنوي الادارة السخنينية، بقيادة محمد أبو يونس، تقديم استئناف الى المحكمة العليا، معتبرة القرار مجحفا في الجانبين المهني والمالي.
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