وفد من مركز السلطات المحلية يزور مجلس كفر مندا المحلي

تم مناقشة الإنطلاق بخطوات عملية من أجل تحويل القرية الى مدينة
قام وفد من مركز السلطات ال محلية ، اليوم الأربعاء، بزيارة رسمية لمجلس كفر مندا المحلي، حيث ضم الوفد السادة، مدير عام المركز شلومو دولبرغ، نائبة المدير العام ميخال مينكس، المستشار لشؤون الوسط العربي بوعز كابل، المستشارة لشؤون البيئة كرنيت جولدفسر، نائب مدير عام المركز لشؤون الوسط العربي قعدان خيام، مديرة مديرية اتفاقيات الاجور والعمل حجيت مجين.
حيث تم عقد جلسة عمل بحضور رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، محاسب المجلس عدنان حلومي، مهندس المجلس عادل قدح، عضوي المجلس محمد يوسف قدح ومحمود حسين مراد، وقد تمحورت الجلسة حول سبل التعاون والآليات المشتركة لإقامة مشاريع عمرانية تساهم في إزدهار القرية، وتطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بكافة المجالات.ومن أهم النقاط التي تم طرحها، سبل التسريع في إقرار الخرائط الهيكلية وتوسيع نفوذ البناء في القرية، طرح المزيد من قسائم البناء للأزواج الشابة، إقامة المنطقة الصناعية، تطوير المرافق العامة، إفتتاح فروع ومراكز لمؤسسات حكومية في القرية.كما تم مناقشة الإنطلاق بخطوات عملية من أجل تحويل القرية الى مدينة.
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