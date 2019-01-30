رسميًا: نيمار يغيب عن الملاعب لـ10 أسابيع

تعرض نيمار لإصابة قوية في كاحل القدم اليمنى، خلال مباراة ناديه أمام ستراسبورج

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن لاعبه البرازيلي نيمار، لن يخضع لعملية جراحية في قدمه اليمنى، وسيخضع لعلاج طبيعي مكثف، خلال الفترة المقبلة. وقال سان جيرمان في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني "قام باريس بتجميع بعض خبراء الطب، المشهود لهم بالكفاءة والجودة، للحديث حول إصابة نيمار".



نيمار بعد الاصابة

وتعرض نيمار لإصابة قوية في كاحل القدم اليمنى، خلال مباراة ناديه أمام ستراسبورج. وأضاف البيان "بعد تبادل المعلومات بين الأطباء، تم الاتفاق على تجنب الخضوع لعملية جراحية، والاكتفاء بالعلاج الطبيعي، مما يفرض على اللاعب الغياب لمدة 10 أسابيع".

وأتم البيان "يود باريس سان جيرمان أن يظهر عاطفته ومشاعره ودعمه وتشجعيه لنيمار، للتغلب على هذه الإصابة بالعزيمة والشجاعة".

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