الطالبة لمى غنايم من مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم - سخنين تشارك في مؤتمر الأمم المتّحدة المصغّر



الطالبة لمى غنايم

تقول الطالبة لمى بأنّ هذه التجربة الّتي خاضتها من خلال مشاركتها ممثّلة لمدرستها وللوسط العربي قد فتحت لها آفاقا من المعرفة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم في سخنين ، جاء فيه:"الطالبة لمى غنايم في الصف الحادي عشر في مدرسة البشائر الأهليّة للعلوم وابنة مدينة سخنين طارت إلى الولايات المتّحدة لتشارك في مؤتمر نموذج الأمم المتّحدة MUN الذي عقد في جامعة ييل بمشاركة وفود من عدّة دول في العالم ، وقد قامت هذه الوفود بعدّة لقاءات مع شخصيّات في منظّمة الأمم المتّحدة في مقرّها الدّائم في نيويورك. ثمّ انطلق الطلاب المشاركون إلى مدينة نيو هافن في ولاية كونيتيكت حيث عقدت حلقات المؤتمر هناك في جامعة ييل. فقد تمّ البحث والنّقاش على مدار عدّة أيّام في أمور وقضايا تشغل المجتمع الدّولي عامّة والشّرق الأوسط خاصّة".

وتابع البيان:"وتقول الطالبة لمى بأنّ هذه التجربة الّتي خاضتها من خلال مشاركتها ممثّلة لمدرستها وللوسط العربي قد فتحت لها آفاقا من المعرفة وأعطتها تجربة فريدة من نوعها وأكسبتها مهارات النّقاش والتعبير عن الرأي بصورة مقنعة للآخرين.

هذا بالإضافة إلى متعة التّجربة والتمكّن الفائق من الّلغة الانجليزيّة ، وقالت الطالبة لمى أنّ كلّ هذا لم يكن ليحدث لولا مؤازرة الأهل الكرام ومؤازرة الاستاذ صلاح فقرا من مدرسة البشائر القائم على مشروع نموذج الأمم المتّحدة في المدرسة ودعم منقطع النّظير من الاستاذ أمير الحاج مدير عام مدرسة البشائر الَّذِين هيّأوا كل الظروف لي للمشاركة في مؤتمر دولي هامّ. فلهم جميعا كلّ الشّكر والتّقدير"، إلى هنا البيان.



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