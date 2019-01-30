باقة الغربيّة: جولة تفقّديّة لبرامج قسم الشّبيبة ومشروع تحدّيات

عمَّمَ النّاطقُ الرّسميّ لدار البلديّة في باقة الغربيّة، الطّيّب غنايم، خبرًا بشأن زيارة كبار موظّفي وزارة المعارف في لواء حيفا ، إلى المدينة، جاء فيه ما يلي: "تحتَ عنوان "شراكة بلديّة لتعزيز التّربية اللامنهجيّة"، قامَت إدارةُ لواء حيفا في وزارة المعارف، ظهيرة أمس الثّلاثاء، بزيارة تفقّديّة للاطّلاع عن كثب على المشاريع الفعّالة في بلديّة باقة الغربيّة، ضمنَ إطار قسم الشّبيبة، ليتجوّلوا وينكشفوا على البرامج المختلفة الفعّالة في أكثر من مدرسة ومركز تربويّ في مدينة باقة".

وأضاف البيان: "وافتُتِحَ اللقاء المهنيّ في مدرسة ابن الهيثم الإعداديّة، إذ استقبل مديرُ المدرسة، السّيّد أشرف أبو عمّار، طاقم الإدارة الوزاريّة، مرحّبًا أيضًا بطواقم البلديّة، التي شاركت في اللقاء. وطرحَ مديرُ قسم الشّبيبة في البلديّة، المربّي فادي مواسي، خطّة العمل التي يسيرون وفقها في المشاريع، مستعرضًا معطيات مختلفة حول انتساب الطّلاب، تفاعل أهاليهم، مدى الإقبال على برامج "تحدّيّات"، مثيرًا التّحدّيات التي تقفُ أمام الإدارة البلديّة في تذليل الصّعاب من أجل استجلاب المزيد من الميزانيّات الوزاريّة لاستثمارها في المساقات التّربويّة اللامنهجيّة لطالباتنا وطلّابنا".

وتابع البيان: "وانتقل الطّاقم الوزاريّ مصحوبًا بطاقم البلديّة، إلى محطّتين أخريين، في كلّ من مدرسة الرّازي الابتدائيّة، من ثمّ إلى المركز الجماهيريّ، ليطّلعوا على مُجمل النّشاطات والمساقات القائمة والفعّالة في مؤسّسات البلديّة المختلفة. واختُتِم اللقاءُ بكلمتين ألقاهما كلّ من المفتّش، زكريّا حردان، ومدير قسم المعارف، المربّي وليد مجادلة، مشيرين إلى الإنجازات القيّمة التي حصدها قسم المعارف وقسم الشّبيبة في البلديّة، وهي إنجازات أثنى عليها الطّاقم الإداريّ الوزاريّ، وعلى كيفيّة تمريرها وتطبيقها على أرض الواقع، إذ أشادوا بتشديد على دور مفتّشة التّربية اللامنهجيّة، السّيّدة ليلى كبها".

واختتم البيان: "وأبرَقَ رئيس بلديّة باقة الغربيّة، برسالة شكر ألقاها القائم بأعماله، السّيّد إياد مواسي، إذ أشارَ إلى أنّ الاستثمار في سياق الشّبيبة آخذٌ في الازدياد، مَعَ التّشديد عن الكيف".