اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب السلطات المحلية اخبار المجالس باقة الغربيّة: جولة تفقّديّة لبرامج قسم الشّبيبة

السلطات المحلية

باقة الغربيّة: جولة تفقّديّة لبرامج قسم الشّبيبة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
18

حيفا
غائم جزئ
18

ام الفحم
غائم جزئ
19

القدس
سماء صافية
19

تل ابيب
سماء صافية
19

عكا
غائم جزئ
18

راس الناقورة
غائم جزئ
19

كفر قاسم
سماء صافية
19

قطاع غزة
سماء صافية
21

ايلات
سماء صافية
22
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

باقة الغربيّة: جولة تفقّديّة لبرامج قسم الشّبيبة ومشروع تحدّيات

قامَت إدارةُ لواء حيفا في وزارة المعارف، ظهيرة أمس الثّلاثاء، بزيارة تفقّديّة للاطّلاع عن كثب على المشاريع الفعّالة في بلديّة باقة الغربيّة

عمَّمَ النّاطقُ الرّسميّ لدار البلديّة في باقة الغربيّة، الطّيّب غنايم، خبرًا بشأن زيارة كبار موظّفي وزارة المعارف في لواء حيفا ، إلى المدينة، جاء فيه ما يلي: "تحتَ عنوان "شراكة بلديّة لتعزيز التّربية اللامنهجيّة"، قامَت إدارةُ لواء حيفا في وزارة المعارف، ظهيرة أمس الثّلاثاء، بزيارة تفقّديّة للاطّلاع عن كثب على المشاريع الفعّالة في بلديّة باقة الغربيّة، ضمنَ إطار قسم الشّبيبة، ليتجوّلوا وينكشفوا على البرامج المختلفة الفعّالة في أكثر من مدرسة ومركز تربويّ في مدينة باقة".

وأضاف البيان: "وافتُتِحَ اللقاء المهنيّ في مدرسة ابن الهيثم الإعداديّة، إذ استقبل مديرُ المدرسة، السّيّد أشرف أبو عمّار، طاقم الإدارة الوزاريّة، مرحّبًا أيضًا بطواقم البلديّة، التي شاركت في اللقاء. وطرحَ مديرُ قسم الشّبيبة في البلديّة، المربّي فادي مواسي، خطّة العمل التي يسيرون وفقها في المشاريع، مستعرضًا معطيات مختلفة حول انتساب الطّلاب، تفاعل أهاليهم، مدى الإقبال على برامج "تحدّيّات"، مثيرًا التّحدّيات التي تقفُ أمام الإدارة البلديّة في تذليل الصّعاب من أجل استجلاب المزيد من الميزانيّات الوزاريّة لاستثمارها في المساقات التّربويّة اللامنهجيّة لطالباتنا وطلّابنا".

وتابع البيان: "وانتقل الطّاقم الوزاريّ مصحوبًا بطاقم البلديّة، إلى محطّتين أخريين، في كلّ من مدرسة الرّازي الابتدائيّة، من ثمّ إلى المركز الجماهيريّ، ليطّلعوا على مُجمل النّشاطات والمساقات القائمة والفعّالة في مؤسّسات البلديّة المختلفة. واختُتِم اللقاءُ بكلمتين ألقاهما كلّ من المفتّش، زكريّا حردان، ومدير قسم المعارف، المربّي وليد مجادلة، مشيرين إلى الإنجازات القيّمة التي حصدها قسم المعارف وقسم الشّبيبة في البلديّة، وهي إنجازات أثنى عليها الطّاقم الإداريّ الوزاريّ، وعلى كيفيّة تمريرها وتطبيقها على أرض الواقع، إذ أشادوا بتشديد على دور مفتّشة التّربية اللامنهجيّة، السّيّدة ليلى كبها".

واختتم البيان: "وأبرَقَ رئيس بلديّة باقة الغربيّة، برسالة شكر ألقاها القائم بأعماله، السّيّد إياد مواسي، إذ أشارَ إلى أنّ الاستثمار في سياق الشّبيبة آخذٌ في الازدياد، مَعَ التّشديد عن الكيف".

كلمات دلالية
فيديو: احراق سيارة مدير مدرسة ثانوية في نحف
وثقت كاميرات المراقبة فجر اليوم اليوم الاربعاء، قيام ملثمين باشعال النيران بسيارة مدير مدرسة ثانوية في بلدة نحف. مما اسفر عن اضرار جسيمة. وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
أحمد عارف لوباني
الأمور تقاس بخواتيمها/ بقلم: أحمد عارف لوباني
سهاد كبها
اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين: سهاد كبها
عيساوي فريج
أنتم تقسمون الولاء للكنيست/ عيساوي فريج
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab