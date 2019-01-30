عودة المدافع خالد عمري الى تشكيلة هبوعيل صندلة أمام هبوعيل الفريديس

يعود المدافع الأيمن خالد عمري الى تشكيلة فريق هبوعيل صندلة في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل الفريديس، يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع العشرين - خامس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". وقد أبعد خالد عمري خلال التعادل بهدف لكل منهما في المباراة قبل الماضية أمام فريق هبوعيل أبناء عارة عرعرة، فغاب عن المباراة الماضية أمام فريق هبوعيل طيرة الكرمل. وقال خالد عمري أنه تنتظر فريقه مواجهة في غاية الصعوبة أمام فريق يعد من أبرز الفرق المرشحة للصعود إلى مستوى فرق دوري الدرجة الأولى. ويحضر فريق الفريديس، بإشراف المدرب وافي حسينية، وسط تمركزه بين فرق القمة.

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