اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب قرى المرج رياضة وشباب رياضة محلية عودة المدافع خالد عمري الى تشكيلة هبوعيل صندلة

رياضة وشبابSports

عودة المدافع خالد عمري الى تشكيلة هبوعيل صندلة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
14

حيفا
سماء صافية
14

ام الفحم
سماء صافية
15

القدس
سماء صافية
16

تل ابيب
سماء صافية
16

عكا
سماء صافية
14

راس الناقورة
سماء صافية
15

كفر قاسم
سماء صافية
16

قطاع غزة
سماء صافية
18

ايلات
سماء صافية
17
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
قرى المرج

عودة المدافع خالد عمري الى تشكيلة هبوعيل صندلة أمام هبوعيل الفريديس

يعود المدافع الأيمن خالد عمري الى تشكيلة فريق هبوعيل صندلة في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل الفريديس، يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع العشرين - خامس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية ب

يعود المدافع الأيمن خالد عمري الى تشكيلة فريق هبوعيل صندلة في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل الفريديس، يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع العشرين - خامس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". وقد أبعد خالد عمري خلال التعادل بهدف لكل منهما في المباراة قبل الماضية أمام فريق هبوعيل أبناء عارة عرعرة، فغاب عن المباراة الماضية أمام فريق هبوعيل طيرة الكرمل. وقال خالد عمري أنه تنتظر فريقه مواجهة في غاية الصعوبة أمام فريق يعد من أبرز الفرق المرشحة للصعود إلى مستوى فرق دوري الدرجة الأولى. ويحضر فريق الفريديس، بإشراف المدرب وافي حسينية، وسط تمركزه بين فرق القمة.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
خالد عمري هبوعيل صندلة هبوعيل الفريديس
اعتقال مشتبه (35 عامًا) من كفرمندا بضلوعه بالشجار
خلال حملة للشرطة للحد من أعمال اعنف في بلدة كفرمندا، والحفاظ على النظام وأمن وسلامة المواطنين، اعتقلت القوات مساء أمس مشتبه (35 عامًا) جديد بضلوعه بالشجار العنيف في كفرمندا

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
سهاد كبها
اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين: سهاد كبها
عيساوي فريج
أنتم تقسمون الولاء للكنيست/ عيساوي فريج
إبراهيم عبدالله صرصور
ماذا بقي من ثورة 25 يناير؟!/ إبراهيم صرصور
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab