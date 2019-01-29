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كل العرب قرى المرج أخبار وفيات نين: علي راشد زعبي في ذمة الله‎

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نين: علي راشد زعبي في ذمة الله‎
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قرى المرج

نين: علي راشد زعبي في ذمة الله‎

انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية نين، علي راشد سليم زعبي.عن عمر يناهز 63 عاماً. وسيشيّع جثمانه الطاهر يوم غد الأربعاء بعد صلاة الظهر من بيته الكائن في قرية نين إلى مسجد القرية ومن ثم إلى مثواه الأخير.

انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية نين، علي راشد سليم زعبي.عن عمر يناهز 63 عاماً. وسيشيّع جثمانه الطاهر يوم غد الأربعاء بعد صلاة الظهر من بيته الكائن في قرية نين إلى مسجد القرية ومن ثم إلى مثواه الأخير.

إنا لله وإنا إليه راجعون

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