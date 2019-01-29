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غانتس يهاجم نتنياهو: رئيس يواجه اتهامات لا يمكن ان يبقى رئيسًَا
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غانتس يهاجم نتنياهو: رئيس الحكومة الذي يواجه اتهامات لا يمكنه ان يبقى بمنصبه

ظهر مساء اليوم رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس المرشح لرئاسة الحكومة في الإنتخابات المقبلة ضمن حزبه الجديد "حوسن ليسرائيل / مناعة إسرائيل" كاسرًا الصمت الذي تعمده منذ اعلانه عن خوض الانتخابات قبل شهرين

 

ظهر مساء اليوم رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس المرشح لرئاسة الحكومة في الإنتخابات المقبلة ضمن حزبه الجديد "حوسن ليسرائيل / مناعة إسرائيل" كاسرًا الصمت الذي تعمده منذ اعلانه عن خوض ال انتخابات قبل شهرين، وذلك في مهرجان حاشد في مدينة تل ابيب. وقال غانتس في كلمته امام حشود مؤيديه:" ان حكومة اسرائيل الحالية تحث على التحريض والانقسام، بينما فإن الحكومة القوية تحكم من اجل توحيد كافة مكونات الشعب ولا تعمل على زرع بذور الانقسام". واضاف رئيس أركان الجيش السابق:"أطلب ثقة الجمهور في إسرائيل خلال الانتخابات العامة لتراس الحكومة المقبلة التي ستعمل على تحقيق السلام ولن تفوت فرصة للتوصل الى تسوية إقليمية". مضيفًا:"لن نسمح بالمساس بمؤسسات الدولة مثل المحكمة العليا وانه من غير المعقول ان يكون هناك رئيس وزراء قدمت بحقه لائحة اتهام ان يواصل بمنصبه".

 

وبدوره صرح شريك غانس موشيه يعالون انه وغانتس شريكان في وضع بديل للحكومة الحالية بغية اعادة دولة اسرائءيل الى المسار الصحيح. وتعرض غانتس منذ إعلان ترشحه للكنيست لانتقادات من قبل خصومه السياسيين، حيث طالبوه بعدم الإفصاح عن برنامجه السياسي معتبرين أنه يخفي انتماءه إلى اليسار السياسي الصهيوني، في حين يفضل أن يظهر كأنه مرشح وسطي ومعتدل. ويسعى غانتس لأن يكون حزبه معتدلا وذا طابع أمني وفي مركز الخريطة السياسية الإسرائيلية، حيث يفضل عدم الاندماج أو التحالف مع حزب العمل برئاسة آفي غباي أو حزب "الحركة" برئاسة تسيبي ليفني اللذين يعتبرهما حزبين يحملان أفكارا وأجندة يسارية. وسجل غانتس في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي حزبه رسميا، وأعلن بذلك دخول معترك ال حياة السياسية وخوض انتخابات الكنيست التي ستجرى في التاسع من أبريل/نيسان المقبل. وكتب غانتس في طلب التسجيل أن من أهداف الحزب تثبيت وتعزيز إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية على أسس رؤيا ومبادئ الحركة الصهيونية مثلما نصت عليه "وثيقة الاستقلال".

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