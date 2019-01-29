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الناصرة: أسبوع مميزون من بلدي في مدرسة القسطل
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الناصرة والقضاء

أسبوع مميزون من بلدي في مدرسة القسطل الابتدائية في الناصرة

تقيم مدرسة القسطل الابتدائية هذا الأسبوع، برنامجا خاصا بعنوان "مميزون من بلدي-ناصرتي حياتي". يقام البرنامج في ثلاثة مساقات: في المساق الأول يشارك طلاب صفوف الأوائل و الثواني في مسابقة لحفظ اشعار لشعراء محليين، في المساق الثاني شارك اليو

 

 تقيم مدرسة "القسطل" الابتدائية هذا الأسبوع، برنامجا خاصا بعنوان "مميزون من بلدي-ناصرتي حياتي". يقام البرنامج في ثلاثة مساقات: في المساق الأول يشارك طلاب صفوف الأوائل و الثواني في مسابقة لحفظ اشعار لشعراء محليين، في المساق الثاني شارك اليوم الثلاثاء، طلاب وأهالي طلاب من صفوف الثوالث والروابع في زيارة لأهم معالم مدينة الناصرة . وبالمقابل يتعلمون خلال الاسبوع عن المبدعين النصراويين شكيب جهشان وخليل موراني. أما في المساق الثالث فيتعلم طلاب الخوامس والسوادس عن المبدعين توفيق زياد وريم بنا، ثم يلتقون بشخصيات نصراوية معاصرة مميزة، وبعائلات لشخصيات نصراوية فقدناها ولطالما فخرنا بها وتعلمنا منها الكثير.

 

وقد افتتح الأسبوع امس الاثنين باستقبال مؤثر جدا للشاعرة زهيرة صباغ، والدة الرائعة ريم بنا. حيث قام طلاب صفوف الخوامس باستقبالها تباعاً، بطرح اسئلة حول اهم مراحل حياة ابنتها ريم، وبتقديم فقرات غنائية وشعرية ورسومات قاموا بتحضيرها مع مربيات الصفوف: رنين غميض، غدير خطيب -فاهوم ونسرين مزاريب-خوالد، بالتعاون مع معلمات اللغة العربية وطاقم التربية الاجتماعية وامهات من لجنة اولياء امور الطلاب. ويشار إلى ان البرنامج يهدف إلى تعزيز انتماء الطلاب لبلدهم الطيب، الناصرة "عروس الجليل" والى التعرف على شخصيات نصراوية مبدعة يتعلم منها الطلاب حب التعلم، حب الوطن واهمية تحقيق الإنجازات والنجاحات، كجزء من العمل وفق الرؤيا المدرسية "التربية نحو النّجاح والتميّز بسعادة".

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