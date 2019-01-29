نتنياهو: إسرائيل تصد هجمات إلكترونية إيرانية يوميًا

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، الثلاثاء، إيران بشن هجمات متكررة عبر الانترنت على إسرائيل يتم التصدي لها يوميًا. وقال خلال مؤتمر عن الانترنت في تل أبيب إن "إيران تهاجم إسرائيل بشكل يومي، نراقب هذه الهجمات ونراها ونحبطها طوال الوقت".
وتشير تقارير إلى أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي، شين بيت، حذر من تدخل إلكتروني خارجي تشرف عليه إحدى الدول للتشويش على ال انتخابات العامة المقبلة في 9 نيسان/ابريل.وقال نتنياهو إنه "يمكن لأي دولة أن تتعرض اليوم لهجمات عبر الانترنت وتحتاج كل دولة إلى خليط من جهد الدفاع الإلكتروني الوطني وصناعة أمن إلكتروني قوية، وأضاف "أعتقد أن إسرائيل تملك ذلك وبطريقة لا مثيل لها".
ونفذت إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر ضربة جوية على ما ذكرت أنها أهداف إيرانية في سوريا، ردًا على هجوم صاروخي من سوريا اتهمت إيران بشنه.
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