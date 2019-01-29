نتنياهو يستقبل مبعوث الرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية الروسي

تناول اللقاء الملف ال إيران ي والأوضاع في سوريا وتوطيد آلية التنسيق بين الجيشين التي من شأنها منع الاحتكاكات بينهما

إستقبل رئيس الوزراء نتنياهو هذا المساء المبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني إلى سوريا ألكسنجر لافرينتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.وحضر اللقاء مستشار الأمن القومي السيد مائير بن شبات ورئيس هيئة العمليات في القيادة العامة لجيش الدفاع اللواء أهرون حليوا.

تناول اللقاء الملف الإيراني والأوضاع في سوريا وتوطيد آلية التنسيق بين الجيشين التي من شأنها منع الاحتكاكات بينهما.هذا وأكد مبعوث الرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية الروسي مرة أخرى على التزام روسيا بالحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي.

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