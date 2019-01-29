نتنياهو يستقبل مبعوث الرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية الروسي

تناول اللقاء الملف ال إيران ي والأوضاع في سوريا وتوطيد آلية التنسيق بين الجيشين التي من شأنها منع الاحتكاكات بينهما
إستقبل رئيس الوزراء نتنياهو هذا المساء المبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني إلى سوريا ألكسنجر لافرينتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.وحضر اللقاء مستشار الأمن القومي السيد مائير بن شبات ورئيس هيئة العمليات في القيادة العامة لجيش الدفاع اللواء أهرون حليوا.
تناول اللقاء الملف الإيراني والأوضاع في سوريا وتوطيد آلية التنسيق بين الجيشين التي من شأنها منع الاحتكاكات بينهما.هذا وأكد مبعوث الرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية الروسي مرة أخرى على التزام روسيا بالحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- نتنياهو في مؤتمر سايبرتك في بتل أبيب
- رئيس الوزراء نتنياهو يزور غوش عتصيون
- رئيس الوزراء نتنياهو يستقبل وزير الخارجية الإيطالي
- نتنياهو لنصر الله: تعيش حالة ارتباك شديدة بعد النجاح الباهر لدرع الشمال
- تصريحات نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية
- رئيس الوزراء نتنياهو يستقبل وزير الدفاع النيوزيلندي
- إيهود باراك يدعو المعارضة الإسرائيلية للوحدة للإطاحة بنتنياهو من منصبه
- نتنياهو يتحدث ويعزي والد المرحومة آيه مصاروة من باقة الغربية التي قتلت في أستراليا
- بنيامين نتنياهو يهدد غزة برد مؤلم ويؤكد مواصلة ضرب إيران بسوريا