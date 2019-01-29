اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب قرى المرج رياضة وشباب رياضة محلية نادي دبورية يفوز على هـ.الفريديس 2-1

رياضة وشبابSports

نادي دبورية يفوز على هـ.الفريديس 2-1
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
12

حيفا
غيوم متفرقة
12

ام الفحم
سماء صافية
14

القدس
سماء صافية
15

تل ابيب
سماء صافية
15

عكا
غيوم متفرقة
12

راس الناقورة
غيوم متفرقة
13

كفر قاسم
سماء صافية
15

قطاع غزة
غيوم متفرقة
13

ايلات
سماء صافية
18
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
قرى المرج

المتصدر نادي دبورية يدنو من الدرجة الأولى بفوزه على هبوعيل الفريديس 2-1

يدنو متصدر اللائحة فريق النادي الرياضي دبورية من الصعود الى مستوى فرق دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية


المدرب حنا فرهود

يتربع الفريق الدبوري على عرش اللائحة برصيد 38 نقطة، متقدما بتسع نقاط على الفريديس وبخمس نقاط على وصيفه فريق هبوعيل أبناء عارة - عرعرة

يدنو متصدر اللائحة فريق النادي الرياضي دبورية من الصعود الى مستوى فرق دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية، وذلك بعد فوزه الخارجي على ثالث الترتيب فريق هبوعيل الفريديس بهدفين مقابل لا شيء، ضمن ختام مباريات الأسبوع التاسع عشر - رابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب".

ويتربع الفريق الدبوري على عرش اللائحة برصيد 38 نقطة، متقدما بتسع نقاط على الفريديس وبخمس نقاط على وصيفه فريق هبوعيل أبناء عارة - عرعرة. وقد أحرز اللاعبان عمر العال وفراس قرطام للدبوريين، علما أنهم تأخروا بهدف مقابل لا شيء.
وأكد المدرب حنا فرهود على أن فريقه حقق انتصارا كبيرا، لكن لا بد له أن يواصل بنفس المنوال، لأن الطريق طويل ومليء بالعقبات.
وفي لقاء آخر فاز فريق بلدي كابول في مباراته البيتية على فريق شباب طمرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السادس عشر – أولى مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "أ".

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
نادي دبورية هبوعيل الفريديسالدرجة الثانية
أنتم تقسمون الولاء للكنيست/ عيساوي فريج
منذ أكثر من سبعين عاماً ونحن نحيا في ظل المواطنة الإسرائيلية، الكثير منا يعيش في تنقل وتخبط لصلة هذه المواطنة بتاريخ شعبنا

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
عيساوي فريج
أنتم تقسمون الولاء للكنيست/ عيساوي فريج
إبراهيم عبدالله صرصور
ماذا بقي من ثورة 25 يناير؟!/ إبراهيم صرصور
نبيل عودة
حكايات القبور/بقلم: نبيل عودة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab