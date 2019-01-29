المتصدر نادي دبورية يدنو من الدرجة الأولى بفوزه على هبوعيل الفريديس 2-1



المدرب حنا فرهود

يتربع الفريق الدبوري على عرش اللائحة برصيد 38 نقطة، متقدما بتسع نقاط على الفريديس وبخمس نقاط على وصيفه فريق هبوعيل أبناء عارة - عرعرة

يدنو متصدر اللائحة فريق النادي الرياضي دبورية من الصعود الى مستوى فرق دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية، وذلك بعد فوزه الخارجي على ثالث الترتيب فريق هبوعيل الفريديس بهدفين مقابل لا شيء، ضمن ختام مباريات الأسبوع التاسع عشر - رابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب".

ويتربع الفريق الدبوري على عرش اللائحة برصيد 38 نقطة، متقدما بتسع نقاط على الفريديس وبخمس نقاط على وصيفه فريق هبوعيل أبناء عارة - عرعرة. وقد أحرز اللاعبان عمر العال وفراس قرطام للدبوريين، علما أنهم تأخروا بهدف مقابل لا شيء.

وأكد المدرب حنا فرهود على أن فريقه حقق انتصارا كبيرا، لكن لا بد له أن يواصل بنفس المنوال، لأن الطريق طويل ومليء بالعقبات.

وفي لقاء آخر فاز فريق بلدي كابول في مباراته البيتية على فريق شباب طمرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السادس عشر – أولى مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "أ".

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