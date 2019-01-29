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اعتقال مشتبه من يركا بالصيد غير القانوني
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كفرياسيف والقضاء

اعتقال مشتبه من يركا بالصيد غير القانوني

ضمن نشاط مشترك لقوات الشرطة وحرس الحدود وسلطة حماية الطبيعة تمّ اعتقال مشتبه من بلدة يركا بالصيد غير القانوني


الصور المرفقة من الشرطة

الشرطة في بيانها:

تمّ العثور في منزل المشتبه على انواع طيور عديدة، من ضمنها طيور الحجل والحسون وغيرها

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن شرطة حرس الحدود، جاء فيه:"ضمن نشاط مشترك لقوات الشرطة وحرس الحدود وسلطة حماية الطبيعة تمّ اعتقال مشتبه من بلدة يركا بالصيد غير القانوني، حيث تمّ العثور في منزله على انواع طيور عديدة، من ضمنها طيور الحجل والحسون وغيرها والتي تمّت حيازتها بطريقة قانونية، إضافة إلى العثور على كية من اللحوم التي تعود لظبيّ والذي أيضًا تمّ اصطياده بشكل غير قانوني"، كما ورد من الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أنّه:"تمّ التحقيق مع المشتبه على يد مراقبي سلطة حماية البيئة والشرطة ومن المتوقع تقديم لائحة إتهام ضده بالمخالفات المنسوبة له"، بحسب الشرطة.

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