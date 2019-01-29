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اعتقال مشتبهين من سخنين بالضلوع بشجار
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سخنين والمنطقة

اعتقال 4 مشتبهين من سخنين بالضلوع بشجار عنيف في استاد الدوحة عقب خسارة أبناء سخنين

وتمّ اعتقال 4 مشتبهين (23-33 عامًا) من سخنين بشبهة اعمال الشغب العنيفة في الملعب

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "في ختام مباراة كرة القدم في الدوري الممتاز في ملعب الدوحة في سخنين ، والتي جرت يوم الأحد 27 كانون الثاني 2019، بين أبناء سخنين ومكابي بيتاح تكفا والتي انتهت بخسارة أبناء سخنين، حيث قام مشجعون لفريق أبناء سخنين بإلقاء أغراض على أرض الملعب وتسببوا بأضرار، عندها نشب شجار بين مشجعي الفريقين وطُعن أحد الأشخاص هناك، وأصيب بجراح طفيفة، أفراد الشرطة الذين عملوا خلال المباراة اعتقلوا مشتبهين اثنين وتمّ إطلاق سراق بالأمس في المحكمة، بالإضافة إلى ذلك عملت الشرطة على البحث عن مشتبه الذي نفّذ الطعن، هذا وتمّ اعتقال 4 مشتبهين (23-33 عامًا) من سخنين بشبهة اعمال الشغب العنيفة في الملعب وأحدهم مشتبه بالطعن وإصابة شخص وسيتم النظر في طلب تمديد فترة اعتقالهنم على ذمة التحقيقات" وفقًا للبيان.

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