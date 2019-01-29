المتصدر نادي كفرقاسم يستقبل بقعات هيردين في مباراة أقطاب

يطرق نادي كفر قاسم، وبشدة، أبواب الدرجة الممتازة، وذلك بعد فوزه الخارجي على وصيفه فريق هكواح رمات جان بهدف مقابل لا شيء
يستضيف متصدر اللائحة النادي الرياضي الوحدة كفر قاسم، يوم الجمعة على أرض ملعبه، فريق القاع هبوعيل بقعات هيردين في مباراة أقطاب، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر – ثالث مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية.
ويطرق نادي كفر قاسم، وبشدة، أبواب الدرجة الممتازة، وذلك بعد فوزه الخارجي على وصيفه فريق هكواح رمات جان بهدف مقابل لا شيء. وقد أحرز المهاجم يوسي أسياج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، لتنطلق حناجر أكثر من ألف مشجع قسماوي، حيث رافقوا الفريق وأضفوا أجواء بيتية. ويثبت تلامذة المدرب اسماعيل عامر أحقيتهم بكسب بطاقة الارتقاء، اذ باتوا يتقدمون بست نقاط على هكواح. يشار الى أن الفريق القسماوي تأهل أيضا الى مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس الدولة، ليلاقي فريق الدرجة العليا هبوعيل الخضيرة، ذهابا وايابا.
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