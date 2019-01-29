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هـ.الفريديس يستضيف المتصدر نادي دبورية
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قرى المرج

اليوم: ثالث الترتيب هبوعيل الفريديس يستضيف المتصدر نادي دبورية

يستضيف ثالث الترتيب فريق هبوعيل الفريديس، عصر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية، متصدر اللائحة فريق النادي الرياضي دبورية

 أكد مدرب الفريديس وافي حسينية على أن فريقه على أهبة الاستعداد للمواجهة المرتقبة

يستضيف ثالث الترتيب فريق هبوعيل الفريديس، عصر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية، متصدر اللائحة فريق النادي الرياضي دبورية، ضمن ختام مباريات الأسبوع التاسع عشر - رابع مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". ويتربع الفريق الدبوري على عرش اللائحة برصيد 38 نقطة، متقدما بست نقاط على الفريديس. وقد فاز الدبوريون في مباراتهم الماضية على فريق هبوعيل طيرة الكرمل بهدفين مقابل لا شيء. أما فريق هبوعيل الفريديس فلم يلعب بسبب تفكك فريقي مكابي جمال عين ماهل وشباب باقة الغربية.

وأكد مدرب الفريديس وافي حسينية على أن فريقه على أهبة الاستعداد للمواجهة المرتقبة. أما مدرب الدبوريين حنا فرهود فقال أن فريقه بكامل كادر لاعبيه جاهز لهذه المباراة، وهدفه الفوز لتوسيع الفارق عن مطارديه.

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هبوعيل الفريديس نادي دبورية
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