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كل العرب رياضة وشباب رياضة محلية نتائج مباريات الاثنين ضمن الدرجتين العليا والممتازة

رياضة وشبابSports

نتائج مباريات الاثنين ضمن الدرجتين العليا والممتازة
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حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
9

حيفا
غيوم متناثره
17

ام الفحم
غيوم متفرقة
15

القدس
غيوم متفرقة
15

تل ابيب
غيوم متفرقة
14

عكا
غيوم متناثره
17

راس الناقورة
مطر خفيف
9

كفر قاسم
غيوم متفرقة
15

قطاع غزة
سماء صافية
9

ايلات
سماء صافية
12
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نتائج مباريات الاثنين ضمن الدرجتين العليا والممتازة في الدوري الاسرائيلي

ينقل لكم موقع العرب نتائج مباريات الاثنين ضمن الدرجتين العليا والممتازة في الدوري الاسرائيلي

الدرجة العليا – الأسبوع 20

هبوعيل الخضيرة - مكابي تل أبيب 0-2

الدرجة الممتازة – الأسبوع 21

هبوعيل نتسيرت عيليت - هبوعيل ريشون لتسيون 4-1
هبوعيل كتمون - سكتسيا نس تسيونا 1-0
هبوعيل رمات جان - هبوعيل العفولة 1-1

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نتائج مباريات
نتائج مباريات الاثنين ضمن الدرجتين العليا والممتازة
ينقل لكم موقع العرب نتائج مباريات الاثنين ضمن الدرجتين العليا والممتازة في الدوري الاسرائيلي

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