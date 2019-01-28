نتائج مباريات الاثنين ضمن الدرجتين العليا والممتازة في الدوري الاسرائيلي

الدرجة العليا – الأسبوع 20
هبوعيل الخضيرة - مكابي تل أبيب 0-2
الدرجة الممتازة – الأسبوع 21
هبوعيل نتسيرت عيليت - هبوعيل ريشون لتسيون 4-1
هبوعيل كتمون - سكتسيا نس تسيونا 1-0
هبوعيل رمات جان - هبوعيل العفولة 1-1
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