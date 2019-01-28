الشيخ ناصر دراوشة يدعو اهالي كفرمندا لإصلاح ذات البين ورأب الصدع

وجه الشيخ ناصر دراوشة من مدينة الناصرة نداءً الى الأهالي في كفرمندا لإصلاح ذات البين والعمل على رأب الصدع في اعقاب المواجهات المتكررة بين الأطراف. وجاء على لسان الشيخ:"بِسْم الله الرحمن الرحيم الى أهل كفرمندا الأعزاء ندعو الأهل البلد في قرية كفرمندا التوقف عن احداث العنف في هذا البلد الغالي عَل قلوبنا أرجو من كل صاحب ضمير حي ان يقف مع أهل كفرمندا من اجل اطفالكم من اجل الناس فيها نحن نعيش في زمن لم يعد احترام الى بَعضُنَا بعضا نعيش في عصر تغيرت الناس عَلى كل صعيد ومستوى للأسف الشديد هل فقدت الناس المحبه ماذا يجري في حياتنا هل أصبحنا نحن المسلمين خطر عَلى بَعضُنَا البعض في هذا الزمان نحن الْيَوْمَ نعيش في فوضى وفتن ليس له حدود أصبحنا خطر عَلى أسلامنا لنا الاسلام هو دين سلام دين أمن وامان لا يجوز لنا ان نصبح عبئًا عَلى هذا الدين من خلال أحدث العنف والقتل في مجتمعنا هل أصبنا ما يصيب العالم العربي والسلامي من حريق عربيه نريد ان نعيش في كرامة اوً سعاده دعونا نحب بعض كما ايّام زمان الله يحمي بلدنا من كل شر".
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