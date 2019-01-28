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هبوعيل نتسيرت عيليت يحافظ على صدارة الممتازة
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الناصرة والقضاء

هبوعيل نتسيرت عيليت يحافظ على صدارة الممتازة بفوزه على ريشون لتسيون

حافظ فريق هبوعيل نتسيرت عيليت على صدارة اللائحة، وذلك بعد فوزه البيتي على فريق هبوعيل ريشون لتسيون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، على استاد جرين المتجدد بالعشب الشتوي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في دوري الدرجة الممتازة

حافظ فريق هبوعيل نتسيرت عيليت على صدارة اللائحة، وذلك بعد فوزه البيتي على فريق هبوعيل ريشون لتسيون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، على استاد جرين المتجدد بالعشب الشتوي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في دوري الدرجة الممتازة. وقد أحرز المهاجم البرازيلي خوليو سيزار هدف السبق في الدقيقة السابعة، وسط أمطار متفرقة هطلت في معظم دقائق المباراة. وأضاف صانع الألعاب جاي ديان الثاني في الدقيقة الخامسة والعشرين. ونجح الفريق الضيف بتقليص النتيجة في الدقيقة الثامنة والثلاثين عبر اللاعب دوليف بلولو. وبعد ذلك جاء دور الوافد الجديد يوفال أفيدور لاحراز هدفين شخصيين، ليدعم انتصار فريق نتسيرت عيليت بأربعة أهداف مقابل هدف. وقد شارك بتألق تام الجناح أحمد قسوم في تشكيلة الفريق المنتصر، حيث يعوّل عليه المدرب يارون هوخنبويم كثيرا.

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كلمات دلالية
هبوعيل نتسيرت عيليت ريشون ليتسيون
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