محاضرة عن مرض السكري في مركز محمود درويش بعرابة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من سوسن بشناق جاء فيه:"نظم مركز محمود درويش الثقافي-عرابة بالتعاون مع منتدى الصحة ووحدة التطوع البلدي محاضرة بعنوان "مرض السكري" وقد تولى عرافة المحاضرة الدكتور طارق سعدي الذي رحب بالحضور الكريم وتحدث عن أهمية المبادرة وبناء منتدى الصحة الذي يجمع الطاقم الطبي في عرابة لما فيه مصلحة هذا البلد الغالي. وأكد الدكتور طارق سعدي على أهمية استمرار هذه المحاضرات لزيادة الوعي بين الجمهور. الجدير بالذكر ان هذه المحاضرة الثانية التي ينظمها المنتدى حول مرض السكري".



واضاف البيان:"ثم القت أخصائية التغذية راية جربوني محاضرة بعنوان " النظام الغذائي السليم لدى مرضى السكري". لقد أكدت المحاضرة على أهمية النظام الغذائي لمرضى السكري وعرضت نجاحات كثيرة في العلاج بواسطة تنظيم الغذاء فقط.ومن ثم قدم المعالج الطبيعي سليم سعدي محاضرة عن "تأثير النشاط البدني على مرضى السكري". كما وأكد السيد سليم على أهمية النشاط البدني في علاج مرض السكري.ثم القى الدكتور سعيد دراوشة محاضرة قيمة عن "العلاج الدوائي لمرض السكري". ذكر الدكتور دراوشة الثورة في العلاج الدوائي لمرض السكري الذي نشهده في السنوات الأخيرة.شارك في المحاضرة عدد من الطاقم الطبي في عرابة. بعد المحاضرة كانت هنالك نقاشات بناءة وأكد الحضور على أهمية تعاون الطاقم الطبي من أجل مصلحة المرضى.وانهى المحاضرة الدكتور طارق سعدي بشكر وتقدير لجميع الحضور ".

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