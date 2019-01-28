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كل العرب الناصرة والقضاء أخبار اخبار محلية انسكاب مادة الزجاج السائل بمصنع في تسيبوريت

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انسكاب مادة الزجاج السائل بمصنع في تسيبوريت
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الناصرة والقضاء

طواقم الاطفاء والانقاذ تعالج تسرّب مادة الزجاج السائل في مصنع بالمنطقة الصناعية تسيبوريت

عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصرة على معالجة تسرّب مادة الزجاج السائل بدرجة حرارة مرتفعة في مصنع فينيتسيا

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فيديو من المكان/ تصوير: سلطة الاطفاء والانقاذ

 استمرار محاولات طواقم الاطفاء والانقاذ لوقف تسرب المادة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي، جاء فيه:"عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصرة على معالجة تسرّب مادة الزجاج السائل بدرجة حرارة مرتفعة في مصنع فينيتسيا بالمنطقة الصناعية "تسيبوريت". ومع وصول الطواقم الى المكان تبيّن أنّ الحديث يدور حول انسكاب المادة من ارتفاع 12 مترًا، حيث عملت طواقم الطوارئ على وقف انسكاب المادة"، بحسب البيان.

وجاء في بيان لاحق أنّ:"طواقم الاطفاء لا زالت تعمل على منع انتشار المادة في المصنع، إلى جانب استمرار محاولات وقف التسرب. يشار إلى أنّ عددا من ضباط سلطة الاطفاء والانقاذ بلواء الشمال يتواجدون في المكان وعلى رأسهم الميجر جنرال نزار فارس، قائد اللواء". 


صور من المكان/ تصوير: سلطة الاطفاء والانقاذ

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مصنعانسكاب مادة تسيبوريتسلطة الإطفاء والإنقاذ
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