سلطة الجرجير والتفاح.. صحتين وعافية

المقادير
- للتتبيلة :
ملح : ملعقة صغيرة
عصير الليمون : ملعقة كبيرة
الزعتر : ملعقة صغيرة (ناشف)
الخردل : ملعقة صغيرة
زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة
- الجرجير : 3 اكواب (مغسول ومقطع)
- التفاح الاخضر : 1 حبة (مقطع شرائح)
- الجوز : نصف كوب
- التوت : ربع كوب (مجفف)
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1. اغسلي الجرجير وقطعيه وضعيه بطبق التقديم.
2. وزعي شرائح التفاح الأخضر فوق الجرجير.
3. أضيفي حبات الجوز، والتوت المجفف.
4. لتحضير التتبيلة: بوعاء جانبي، ضعي الملح، وعصير الليمون، والزعتر الناشف، والخردل، وزيت الزيتون، ودبس الرمان، واخلطي المكونات جيداً.
5. صبي خليط التتبيلة فوق مكونات السلطة، وقدميها.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- سلطة الدجاج بجبنة الموزريلا الشهية.. صحتين
- تذوّقوا سلطة المعكرونة بالبندورة والبستو
- سلطة الاطفاء والانقاذ تعقد جلسات عمل مع ممثلي الكنائس في مدينة الناصرة
- سلطة السبانخ مع البندورة والحمص..صحتين
- سلطة السبانخ مع الأعشاب.. صحتين وهنا
- سلطة الاطفاء تتأهب لإنقاذ الطقس الديني الذي يؤديه آلاف الحجاج في مغطس قصر اليهود
- لواء الشمال في سلطة الإطفاء والإنقاذ يتأهب بمعدات وتجهيزات خاصة لمواجهة العاصفة
- سلطة الإطفاء والإنقاذ تصدر تعليماتها للجمهور استعدادًا للعاصفة الأربعاء
- رئيس الأركان الإسرائيلي: السلطة الفلسطينية أحبطت عملية عسكرية لحماس في الضفة