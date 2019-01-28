سلطة الجرجير والتفاح.. صحتين وعافية

المقادير

- للتتبيلة :

ملح : ملعقة صغيرة

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

الزعتر : ملعقة صغيرة (ناشف)

الخردل : ملعقة صغيرة

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

دبس الرمان : 2 ملعقة كبيرة

- الجرجير : 3 اكواب (مغسول ومقطع)

- التفاح الاخضر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الجوز : نصف كوب

- التوت : ربع كوب (مجفف)



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1. اغسلي الجرجير وقطعيه وضعيه بطبق التقديم.

2. وزعي شرائح التفاح الأخضر فوق الجرجير.

3. أضيفي حبات الجوز، والتوت المجفف.

4. لتحضير التتبيلة: بوعاء جانبي، ضعي الملح، وعصير الليمون، والزعتر الناشف، والخردل، وزيت الزيتون، ودبس الرمان، واخلطي المكونات جيداً.

5. صبي خليط التتبيلة فوق مكونات السلطة، وقدميها.

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